Мешканка ПАР народила відразу 10 дітей та встановила світовий рекорд

У ПАР жінка народила 10 дітей / скріншот

Мешканка ПАР народила 10 дітей та встановила новий світовий рекорд.

Місцевий портал Independent Online повідомляє, що 37-річна співробітниця роздрібного магазину стала мамою семи хлопчиків і трьох дівчаток. Малюки з'явилися на світ на 29-му тижні вагітності за допомогою кесаревого розтину.

"Я щасливий", - прокоментував місцевим журналістам цю звістку безробітний батько дітей.

37-річна Госіаме Тамара Сітхоле вже виховує двох шестирічних близнюків. Наступні декілька місяців новонароджені проведуть в інкубаторі, вважає Діні Мавела, професор університету медичних наук Сефако Макгато.

За словами Мавели, зазвичай подібні вагітності трапляються при лікуванні від безпліддя. Однак Ситхоле стверджує, що зачаття відбулося природним шляхом і вона не проходила лікування.

За місяць до пологів жінка зізналася, що не повірила, коли на УЗД лікарі виявили тільки шість ембріонів, а потім — ще два.

"Я була впевнена, що буде двійня або трійня, але не більше того. Я не повірила, навіть коли побачила знімки. Я усвідомила, що це правда, тільки з часом. Я не могла спати ночами", — говорила Ситхоле.

Раніше головред повідомляв про те, що в Кривому Розі сталася страшна трагедія - там померла 21-річна вагітна жінка, яку облив легкозаймистою речовиною і підпалив її 17-річний співмешканець. Без матері залишилися двоє її дітей.

Вагітна жінка померла у відділенні реанімації. У жінки були опіки 3 ступеня на 70% тіла: обличчя, руки, тулуба.

Конфлікт між молодими людьми стався 26 травня. До рятувальників звернулися очевидці і повідомили, що горить людина.

Після скоєного зловмисник попросив у сторонніх людей викликати швидку допомогу, пояснивши, що дівчина готувала їжу і обпеклася, а сам втік.