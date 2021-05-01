"Зоряні війни": у США попередили про протисупутникову зброю КНР і РФ

Космос перетворився на сферу бойових дій, підкреслив Джон Реймонд.
Американські супутники на орбіті опинилися під загрозою знищення Китаєм і РФ, заявив командувач Космічними силами США генерал ВВС Джон Реймонд.
"Китай, який є нашою постійною загрозою, і Росія розробили зброю, яка здатна або вивести з ладу наші супутники, або знищити їх із землі, з космосу або в кіберпросторі", - підкреслив він в інтерв'ю The Washington Post.
Американський генерал зазначив, що за останні кілька років космос перетворився на сферу бойових дій, так само як повітря, земля і море.
У той же час він висловив припущення про те, що США не повинні вплутуватися в конфлікт, який почнеться в космосі або пошириться на нього.
"Наша мета - запобігти цьому, і для цього, на мій погляд, потрібно діяти з позиції сили, змінюючи методи стримування конкурентів і супротивників", - додав Реймонд.
Протистояння США і РФ в космосі:
- Раніше США і Великобританія зробили спільну заяву, звинувативши Росію у випробуванні зброї у відкритому космосі, яке призначене для знищення супутників.
- Росія випробувала один зі своїх супутників, випустивши снаряд з характеристиками зброї, заявив глава космічного управління Великобританії Харві Сміт, повідомляє ВВС.
- У Лондоні зазначають, що подібні дії РФ можуть нести загрозу мирному використанню космічного простору.
- У США заявили, що мають докази проведення Росією "випробувань космічної протисупутникової зброї".
- Американці наполягають, що РФ з супутника вивела на орбіту новий об'єкт, призначення якого не ясно.