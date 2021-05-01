"Зоряні війни": у США попередили про протисупутникову зброю КНР і РФ

У США дізналися про космічні розробки РФ / nasa.gov

Американські супутники на орбіті опинилися під загрозою знищення Китаєм і РФ, заявив командувач Космічними силами США генерал ВВС Джон Реймонд.

"Китай, який є нашою постійною загрозою, і Росія розробили зброю, яка здатна або вивести з ладу наші супутники, або знищити їх із землі, з космосу або в кіберпросторі", - підкреслив він в інтерв'ю The Washington Post.

Американський генерал зазначив, що за останні кілька років космос перетворився на сферу бойових дій, так само як повітря, земля і море.

У той же час він висловив припущення про те, що США не повинні вплутуватися в конфлікт, який почнеться в космосі або пошириться на нього.

"Наша мета - запобігти цьому, і для цього, на мій погляд, потрібно діяти з позиції сили, змінюючи методи стримування конкурентів і супротивників", - додав Реймонд.

Протистояння США і РФ в космосі: