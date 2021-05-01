"Звездные войны": в США предупредили о противоспутниковом оружии КНР и РФ

В США узнали о космических разработках РФ / nasa.gov

Американские спутники на орбите оказались под угрозой уничтожения Китаем и РФ, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.

"Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, которое способно либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли, из космоса или в киберпространстве", - подчеркнул он в интервью The Washington Post.

Американский генерал отметил, что за последние несколько лет космос превратился в сферу боевых действий, так же как воздух, земля и море.

В то же время он высказал предположение о том, что США не должны ввязываться в конфликт, который начнется в космосе или распространится на него.

"Наша цель — предотвратить это, и для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников", - добавил Реймонд.

Противостояние США и РФ в космосе: