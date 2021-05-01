"Звездные войны": в США предупредили о противоспутниковом оружии КНР и РФ

Космос превратился в сферу боевых действий, подчеркнул Джон Реймонд.
Американские спутники на орбите оказались под угрозой уничтожения Китаем и РФ, заявил командующий Космическими силами США генерал ВВС Джон Реймонд.
"Китай, который является нашей постоянной угрозой, и Россия разработали оружие, которое способно либо вывести из строя наши спутники, либо уничтожить их с земли, из космоса или в киберпространстве", - подчеркнул он в интервью The Washington Post.
Американский генерал отметил, что за последние несколько лет космос превратился в сферу боевых действий, так же как воздух, земля и море.
В то же время он высказал предположение о том, что США не должны ввязываться в конфликт, который начнется в космосе или распространится на него.
"Наша цель — предотвратить это, и для этого, на мой взгляд, нужно действовать с позиции силы, изменяя методы сдерживания конкурентов и противников", - добавил Реймонд.
Противостояние США и РФ в космосе:
- Ранее США и Великобритания сделали совместное заявление, обвинив Россию в испытании оружия в открытом космосе, которое предназначено для уничтожения спутников.
- Россия испытала один из своих спутников, выпустив снаряд с характеристиками оружия, заявил глава космического управления Великобритании Харви Смит, сообщает ВВС.
- В Лондоне отмечают, что подобные действия РФ могут нести угрозу мирному использованию космического пространства.
- В США заявили, что имеют доказательства проведения Россией "испытаний космического противоспутникового оружия".
- Американцы настаивают, что РФ со спутника вывела на орбиту новый объект, назначение которого не ясно.