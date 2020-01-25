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Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами

25 января 2020, 04:22

Прикольні привітання з Днем Тетяни 2020 та Днем студента в Україні прийдуться до душі як сьогоднішнім іменинницям, так і веселим представникам студентства.

Привітання з Днем Тетяни та Днем студента 2020 – прозою, вірші, смс та картинки на День Тетяни
Привітання з Днем Тетяни та Днем студента 2020 – прозою, вірші, смс та картинки на День Тетяни / bogorodskoe43.ru

З Днем студента в Україні вітають в один день в днем пам’яті святої покровительки студентів. Ото ж привітання з Днем Тетяни – це майже те ж саме, що й привітання з Днем студента.

Проте звісно, що окрім ученої молоді привітання з Днем ангела цього дня отримують і усі Тетяни. То ж сміливо можна вітати цього дня маму чи надсилати вітання з Днем Тетяни подрузі – якщо вони носять одне зі святою ім’я.

Найкращі привітання з Днем Тетяни 2020 та Днем студента в Україні підібрав Главред на свято 25 січня.

А привітання з Днем Тетяни російською мовою читайте в нашому матеріалі С Днем Татьяны – красивое поздравление для Татьяны в открытках и текстах.

Читайте также25 января – какой сегодня праздник: с Днем студента и Новым годом 2020

Привітання з Днем Тетяни

Привітання з Днем Тетяни в прозі:

Дорогі Тетянки, Тетяни і Танюші! Вітаю вас з вашим днем ангела! Бажаю вам, чарівні особи, здоров'я, жіночого та материнського щастя, безтурботного життя, безмежної любові і величезних успіхів у всіх ваших починаннях.

***

Привітання з Днем Тетяни своїми словами:

Дорога моя подружка, Тетянка! Вітаю тебе з днем ангела, бажаю залишатися якомога довше такою ж яскравою і незвичайною, щоб ти знайшла свою любов і була щаслива. Адже ти як ніхто цього варта!

***

Мамусю, я поспішаю привітати тебе з цим чудовим днем – Днем ангела! Бажаю тобі величезного і чистої любові, міцного здоров'я і здійснення всіх твоїх мрій та найзаповітніших бажань! Що б ти своєю світлою посмішкою як можна частіше висвітлювала наше життя. З Днем Тетяни!

***

Привітання з Днем Тетяни та Днем студента:

З Днем Тетяни та Днем студента! Бажаю яскравого і активного студентського життя, в якому не буде зневіри і невдач. Нехай в заліковці гордо червоніють успішно здані заліки, а кожен день веде тебе до перемоги, нехай завжди буде стимул для творчості, навчання і веселощів!

***

Прекрасна Тетяна – покровителька студентів, тому хочеться привітати і їх теж! І побажати цінувати молодість, не втрачати час і займатися тільки улюбленою справою, знайти свій шлях у житті і самореалізуватися. Бажаю здоров'я, любові й удачі!

***

Привітання з Днем Тетяни прикольні:

Тетяна, мила моя,

Тебе хочу привітати я

З заповітним днем календаря,

У який вписано не дарма

Рідне ймення твоє.

І ми підем удвох

Відзначити в таємний час

Тетянин день

Під зоряний вальс.

***

Ти не Даша, не Світлана,

І не Маша, не Оксана,

Не Галина, не Сусанна.

Ти найкраща - ти Тетяна!

Я з Днем Ангела вітаю,

Море радості бажаю,

Все, що мрієш, щоб збувалося,

Все, що робиш, щоб вдавалося!

***

Привітання з Днем Тетяни – смс:

В день Тетяни я вітаю,

Будь щаслива, дорогенька,

Хай свята тебе веде

Стежкою добра рівненько.

***

В день студента я вітаю,

Всього кращого бажаю.

Щоб кохалось і любилось,

В ночі спалось, не тужилось.

***

Привітання з Днем Тетяни – короткі:

З Днем ангела, Танюша, Таня,

Ти — неймовірна, як завжди.

І мої щирі привітання

У день святковий цей прийми.

***

З днем Тетяни, моя люба,

Будь завжди щаслива.

Хай Свята дарує мудрість

І кохання щире.

Чує хай свята Тетяна

Всі твої бажання,

Допоможе в час важкий

Смутку і зітхання.

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