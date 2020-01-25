Привітання з Днем Тетяни 2020 – картинки та побажання своїми словами

Прикольні привітання з Днем Тетяни 2020 та Днем студента в Україні прийдуться до душі як сьогоднішнім іменинницям, так і веселим представникам студентства.
З Днем студента в Україні вітають в один день в днем пам’яті святої покровительки студентів. Ото ж привітання з Днем Тетяни – це майже те ж саме, що й привітання з Днем студента.
Проте звісно, що окрім ученої молоді привітання з Днем ангела цього дня отримують і усі Тетяни. То ж сміливо можна вітати цього дня маму чи надсилати вітання з Днем Тетяни подрузі – якщо вони носять одне зі святою ім’я.
Найкращі привітання з Днем Тетяни 2020 та Днем студента в Україні підібрав Главред на свято 25 січня.
А привітання з Днем Тетяни російською мовою читайте в нашому матеріалі С Днем Татьяны – красивое поздравление для Татьяны в открытках и текстах.
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Привітання з Днем Тетяни
Привітання з Днем Тетяни в прозі:
Дорогі Тетянки, Тетяни і Танюші! Вітаю вас з вашим днем ангела! Бажаю вам, чарівні особи, здоров'я, жіночого та материнського щастя, безтурботного життя, безмежної любові і величезних успіхів у всіх ваших починаннях.
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Привітання з Днем Тетяни своїми словами:
Дорога моя подружка, Тетянка! Вітаю тебе з днем ангела, бажаю залишатися якомога довше такою ж яскравою і незвичайною, щоб ти знайшла свою любов і була щаслива. Адже ти як ніхто цього варта!
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Мамусю, я поспішаю привітати тебе з цим чудовим днем – Днем ангела! Бажаю тобі величезного і чистої любові, міцного здоров'я і здійснення всіх твоїх мрій та найзаповітніших бажань! Що б ти своєю світлою посмішкою як можна частіше висвітлювала наше життя. З Днем Тетяни!
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Привітання з Днем Тетяни та Днем студента:
З Днем Тетяни та Днем студента! Бажаю яскравого і активного студентського життя, в якому не буде зневіри і невдач. Нехай в заліковці гордо червоніють успішно здані заліки, а кожен день веде тебе до перемоги, нехай завжди буде стимул для творчості, навчання і веселощів!
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Прекрасна Тетяна – покровителька студентів, тому хочеться привітати і їх теж! І побажати цінувати молодість, не втрачати час і займатися тільки улюбленою справою, знайти свій шлях у житті і самореалізуватися. Бажаю здоров'я, любові й удачі!
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Привітання з Днем Тетяни прикольні:
Тетяна, мила моя,
Тебе хочу привітати я
З заповітним днем календаря,
У який вписано не дарма
Рідне ймення твоє.
І ми підем удвох
Відзначити в таємний час
Тетянин день
Під зоряний вальс.
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Ти не Даша, не Світлана,
І не Маша, не Оксана,
Не Галина, не Сусанна.
Ти найкраща - ти Тетяна!
Я з Днем Ангела вітаю,
Море радості бажаю,
Все, що мрієш, щоб збувалося,
Все, що робиш, щоб вдавалося!
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Привітання з Днем Тетяни – смс:
В день Тетяни я вітаю,
Будь щаслива, дорогенька,
Хай свята тебе веде
Стежкою добра рівненько.
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В день студента я вітаю,
Всього кращого бажаю.
Щоб кохалось і любилось,
В ночі спалось, не тужилось.
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Привітання з Днем Тетяни – короткі:
З Днем ангела, Танюша, Таня,
Ти — неймовірна, як завжди.
І мої щирі привітання
У день святковий цей прийми.
***
З днем Тетяни, моя люба,
Будь завжди щаслива.
Хай Свята дарує мудрість
І кохання щире.
Чує хай свята Тетяна
Всі твої бажання,
Допоможе в час важкий
Смутку і зітхання.