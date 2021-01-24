Поздравления с Днем Татьяны прикольные и душевные – картинки и тексты

Прикольные поздравления с Татьяниным днем своими словами в прозе, мудрые стихи и короткие смс, гифки и открытки на День Татьяны – собрал Главред на праздник.
25 января – День святой Татьяны (Татьянин день 2021). Преподобная Татиана – покровительница преподавателей и студентов, поэтому это еще и День студентов в Украине, в России и еще в нескольких странах.
В этот день у святой Татьяны просят помощи в принятии трудных решений, дарят прикольные поздравления с Татьяниным днем всем бывшим и нынешним студентам, а также поздравления с Днем ангела Татьяны получают все Тани и Танюши.
Прикольные поздравления с Татьяниным днем своими словами в прозе, мудрые стихи и короткие смс, гифки и открытки на День Татьяны – собрал Главред на праздник 25 января.
А поздравления с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки на День студента с юмором бесплатно – читайте в нашем материале День студента: поздравления и картинки прикольные и зачетные.
Привітання з Днем Тетяни украънською мовою
Татьянин день – поздравления в прозе, стихах и смс
Поздравляю вас с днем святой Татьяны! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!
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Пусть любой мороз настанет
И метель белым-бела,
Я желаю в День Татьяны
Летнего тебе тепла!
Убегут пусть все невзгоды,
Словно талая вода!
Пусть меняется погода,
Но любовь цветёт всегда!
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Поздравляю с днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты! Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.
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В Татьянин день хочу Вам пожелать
Душой любить, улыбкою блистать,
День Ангела — такой он светлый, чистый,
Пусть окружают люди бескорыстные!
Пусть Ваши все сбываются мечты,
И в жизни будет много доброты!
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С Татьяниным днем! Желаю тебе истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.
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Сегодня всем Татьянам слава,
Им поздравления и цветы,
Как же прекрасно имя Таня,
Да и сама прекрасна ты,
Так хороша и лучезарна,
Умна, красива и мила,
С тобой общаться так приятно,
Татьяна, с праздником тебя!
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Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью.
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С днем Татьяны! Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!
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С Днем Татьяны! Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез.