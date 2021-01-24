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Поздравления с Днем Татьяны прикольные и душевные – картинки и тексты

24 января 2021, 06:30

Прикольные поздравления с Татьяниным днем своими словами в прозе, мудрые стихи и короткие смс, гифки и открытки на День Татьяны – собрал Главред на праздник.

День Татьяны - поздравления и открытки с Татьяниным днем прикольные
День Татьяны - поздравления и открытки с Татьяниным днем прикольные

25 января – День святой Татьяны (Татьянин день 2021). Преподобная Татиана – покровительница преподавателей и студентов, поэтому это еще и День студентов в Украине, в России и еще в нескольких странах.

В этот день у святой Татьяны просят помощи в принятии трудных решений, дарят прикольные поздравления с Татьяниным днем всем бывшим и нынешним студентам, а также поздравления с Днем ангела Татьяны получают все Тани и Танюши.

Прикольные поздравления с Татьяниным днем своими словами в прозе, мудрые стихи и короткие смс, гифки и открытки на День Татьяны – собрал Главред на праздник 25 января.

А поздравления с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки на День студента с юмором бесплатно – читайте в нашем материале День студента: поздравления и картинки прикольные и зачетные.

Привітання з Днем Тетяни украънською мовою

Татьянин день – поздравления в прозе, стихах и смс

Поздравляю вас с днем святой Татьяны! Пусть ваша святая покровительница всегда оберегает вас и ваших близких от беды, помогает в трудные минуты и поддерживает на всех путях жизни. Пусть каждое мгновение ваше сердце сияет небесной радостью и переполняется счастьем!

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***

Пусть любой мороз настанет

И метель белым-бела,

Я желаю в День Татьяны

Летнего тебе тепла!

Убегут пусть все невзгоды,

Словно талая вода!

Пусть меняется погода,

Но любовь цветёт всегда!

***

Поздравляю с днем Татьяны и от души желаю милой улыбки и счастливого смеха, добрых надежд и заветных желаний, сладких мечтаний и вечной красоты! Пусть рядом будут только лучшие люди, готовые всегда тебя поддержать, понять и прийти на помощь.

***

В Татьянин день хочу Вам пожелать

Душой любить, улыбкою блистать,

День Ангела — такой он светлый, чистый,

Пусть окружают люди бескорыстные!

Пусть Ваши все сбываются мечты,

И в жизни будет много доброты!

***

С Татьяниным днем! Желаю тебе истинного счастья и верной любви, сладких мгновений жизни и замечательного настроения.

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***

Сегодня всем Татьянам слава,

Им поздравления и цветы,

Как же прекрасно имя Таня,

Да и сама прекрасна ты,

Так хороша и лучезарна,

Умна, красива и мила,

С тобой общаться так приятно,

Татьяна, с праздником тебя!

***

Дорогая и милая Татьяна, поздравляю тебя с днем ангела. Пусть в этот зимний морозный день сердце твое будет окутано теплом и нежностью.

***

С днем Татьяны! Пусть январские вьюги заметут все твои печали, пусть судьба подарит возможность исполнить все твои мечты. Люби и будь любима, живи красиво и наслаждайся каждым днем!

***

С Днем Татьяны! Желаю, чтобы каждая твоя мечта в скором времени стала реальностью, а в душе постоянно находилось место для новых, сладких грез.

День Татьяны – открытки и картинки красивые

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