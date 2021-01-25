День студента: поздравления и картинки прикольные и зачетные

День студента - картинки и поздравления с Днем студента с юмором / oboi.tochka.net

День студента 25 января установлен не просто так: это праздник святой Татьяны – покровительницы студентов и их менторов, помощницы всех, кто нуждается в светлом уме и поддержке на экзамене (а экзамены ведь бывают и в повседневной жизни, не только во время учебы). И, конечно, святая Татьяна – покровительница всех девочек по имени Таня.

Вот для всех студентов (бывших и нынешних) и звучат сегодня поздравления с Днем студента (короткие, в прозе и стихах), а всем Татьянам дарят поздравления с Днем ангела.

Подробнее о празднике читайте в нашем материале Татьянин день и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать. А прикольные поздравления с Татьяниным днем своими словами в прозе, мудрые стихи и короткие смс, гифки и открытки на День Татьяны – читайте в материале Поздравления с Днем Татьяны прикольные и душевные – картинки и тексты.

В этом материале поздравления с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки на День студента с юмором бесплатно – собрал Главред на праздник 25 января.

Привітання з Днем студента українською мовою

Поздравления с Днем студента в прозе, стихах и смс

С Днем студента! Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!

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В Татьянин день студентам всем

Я пожелать хочу удачи!

Чтобы был праздничным ваш день,

Декан пусть выходной назначит!

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Поздравляю с Днем студента! И желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий.

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Поздравления с Днем студента бывшим студентам:

С днем студента поздравляю,

Хоть учеба позади.

Ведь студент — не просто статус,

Состояние души.

Пусть задор, азарт пылает

В сердце славном, молодом.

Ведь любимый альма матер

Навсегда наш милый дом.

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С самым весёлым, лёгким и молодым праздником — Днём студента поздравляем от всего сердца! Пусть все сессии сдаются легко и только на "отлично", пусть преподаватели будут благосклонными, пусть студенческая жизнь станет самой прекрасной и незабываемой порой жизни!

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Тебе желаю в день студентов

Побольше радостных моментов,

Чтоб несмотря на дел завал,

Стоял в зачетке высший балл!

Наличка в кошельке хрустела

И счастью не было предела!

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Поздравления с Днем студента одногруппникам:

Поздравляю с Днем студента, друг! Желаю интересных знакомств, верных друзей, счастливой любви, большой стипендии и весёлых каникул!

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Друг, день студента весело встречай,

Желаю я тебе больших успехов,

В учебе достижений достигай,

А отдыхай легко и без помех.

Сдавай экзамены, зачеты на раз-два,

Пусть жизнь студента радует всегда.

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Студент, желаем тебе всего, что бы ты сам себе пожелал. Хороших сессий, глухих преподавателей, очень-очень длинных ночей, коротких пар, красных дипломов, сытных обедов, довольных родителей, безмерных выходных, приятных соседей, общежития без тараканов, мгновенную память, красивых сокурсников, быструю перезагрузку после бурных выходных.

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Поздравления с Днем студента преподавателю:

Уважаемого и замечательно преподавателя поздравляем с Днём студента. Желаем больших успехов, творческого вдохновения, всеобщего уважения и крепкого здоровья. Когда-то и Вы были студентом, так желаем Вам почаще вспоминать те весёлые и бурные годы, улучшая тем самым себе настроение и проявляя к студентам понимание.

Открытки с Днем студента и картинки на День студента українською и на русском языке