День студента: поздравления и картинки прикольные и зачетные

Поздравления с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки на День студента с юмором бесплатно – собрал Главред.
День студента 25 января установлен не просто так: это праздник святой Татьяны – покровительницы студентов и их менторов, помощницы всех, кто нуждается в светлом уме и поддержке на экзамене (а экзамены ведь бывают и в повседневной жизни, не только во время учебы). И, конечно, святая Татьяна – покровительница всех девочек по имени Таня.
Вот для всех студентов (бывших и нынешних) и звучат сегодня поздравления с Днем студента (короткие, в прозе и стихах), а всем Татьянам дарят поздравления с Днем ангела.
Подробнее о празднике читайте в нашем материале Татьянин день и День студента в Украине: история, традиции и что нельзя делать. А прикольные поздравления с Татьяниным днем своими словами в прозе, мудрые стихи и короткие смс, гифки и открытки на День Татьяны – читайте в материале Поздравления с Днем Татьяны прикольные и душевные – картинки и тексты.
В этом материале поздравления с Днем студента в прозе своими словами, прикольные стихи и короткие смс, а также открытки на День студента с юмором бесплатно – собрал Главред на праздник 25 января.
Привітання з Днем студента українською мовою
Поздравления с Днем студента в прозе, стихах и смс
С Днем студента! Пусть студенческие годы пройдут легко, беззаботно и оставят приятные воспоминания на всю жизнь. Пусть сегодняшний праздник будет супервеселым и бесшабашным!
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В Татьянин день студентам всем
Я пожелать хочу удачи!
Чтобы был праздничным ваш день,
Декан пусть выходной назначит!
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Поздравляю с Днем студента! И желаю удачи, энергии, вдохновения, ярких впечатлений, легких экзаменов, интересных событий.
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Поздравления с Днем студента бывшим студентам:
С днем студента поздравляю,
Хоть учеба позади.
Ведь студент — не просто статус,
Состояние души.
Пусть задор, азарт пылает
В сердце славном, молодом.
Ведь любимый альма матер
Навсегда наш милый дом.
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С самым весёлым, лёгким и молодым праздником — Днём студента поздравляем от всего сердца! Пусть все сессии сдаются легко и только на "отлично", пусть преподаватели будут благосклонными, пусть студенческая жизнь станет самой прекрасной и незабываемой порой жизни!
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Тебе желаю в день студентов
Побольше радостных моментов,
Чтоб несмотря на дел завал,
Стоял в зачетке высший балл!
Наличка в кошельке хрустела
И счастью не было предела!
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Поздравления с Днем студента одногруппникам:
Поздравляю с Днем студента, друг! Желаю интересных знакомств, верных друзей, счастливой любви, большой стипендии и весёлых каникул!
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Друг, день студента весело встречай,
Желаю я тебе больших успехов,
В учебе достижений достигай,
А отдыхай легко и без помех.
Сдавай экзамены, зачеты на раз-два,
Пусть жизнь студента радует всегда.
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Студент, желаем тебе всего, что бы ты сам себе пожелал. Хороших сессий, глухих преподавателей, очень-очень длинных ночей, коротких пар, красных дипломов, сытных обедов, довольных родителей, безмерных выходных, приятных соседей, общежития без тараканов, мгновенную память, красивых сокурсников, быструю перезагрузку после бурных выходных.
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Поздравления с Днем студента преподавателю:
Уважаемого и замечательно преподавателя поздравляем с Днём студента. Желаем больших успехов, творческого вдохновения, всеобщего уважения и крепкого здоровья. Когда-то и Вы были студентом, так желаем Вам почаще вспоминать те весёлые и бурные годы, улучшая тем самым себе настроение и проявляя к студентам понимание.