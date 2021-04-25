Нафтогаз оприлюднив річний тариф на газ для населення

Ціни на газ в Україні / pixabay

Компанія Нафтогаз України опублікувала свій річний тариф на газ. З урахуванням цінових пропозицій інших постачальників ціни на газ зростуть вже з травня 2021 року.

Так, ціна на газ до 30 квітня 2022 року складе 7,96 гривні за метр кубічний, при цьому минулого місяця ціна газу була нижчою і склала 6,99 гривні за метр кубічний.

В Нафтогазі пояснили підвищення ціни зростанням вартості блакитного палива на європейських ринках і низькими запасами в сховищах Європи.

"Основними факторами підвищення цін на газ в Україні є зростання ціни на природний газ в Європі - на травень вартість природного газу на європейських хабах досягла майже 9 грн / куб.м в еквіваленті", - зазначили в компанії.

Зростання цін є наслідком декількох факторів:

по-перше, підвищеного попиту на ресурс через низьку середньомісячну температуру-нинішній квітень був в середньому на 3 градуси холодніше кліматичної норми;

по-друге, низькими запасами газу (станом на 22 квітня 2021 року підземні сховища Європи заповнені лише на 29% порівняно з 2020 роком, це вдвічі менше)

по-третє, зростання цін на емісію СО2 в Європі.

Зазначимо, з 1 травня 2021 року всіх побутових споживачів автоматично переведуть на річний тарифний план. Укладати новий контракт потрібно тільки при переході до іншого постачальника. Тариф діятиме до 30 квітня 2022 року.

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