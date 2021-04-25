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Нафтогаз оприлюднив річний тариф на газ для населення

25 квітня 2021, 23:34
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В Україні запроваджують річний тариф на газ і з 1 травня ціни злетять.

Ціни на газ
Ціни на газ в Україні / pixabay

Компанія Нафтогаз України опублікувала свій річний тариф на газ. З урахуванням цінових пропозицій інших постачальників ціни на газ зростуть вже з травня 2021 року.

Так, ціна на газ до 30 квітня 2022 року складе 7,96 гривні за метр кубічний, при цьому минулого місяця ціна газу була нижчою і склала 6,99 гривні за метр кубічний.

В Нафтогазі пояснили підвищення ціни зростанням вартості блакитного палива на європейських ринках і низькими запасами в сховищах Європи.

"Основними факторами підвищення цін на газ в Україні є зростання ціни на природний газ в Європі - на травень вартість природного газу на європейських хабах досягла майже 9 грн / куб.м в еквіваленті", - зазначили в компанії.

Зростання цін є наслідком декількох факторів:

  • по-перше, підвищеного попиту на ресурс через низьку середньомісячну температуру-нинішній квітень був в середньому на 3 градуси холодніше кліматичної норми;
  • по-друге, низькими запасами газу (станом на 22 квітня 2021 року підземні сховища Європи заповнені лише на 29% порівняно з 2020 роком, це вдвічі менше)
  • по-третє, зростання цін на емісію СО2 в Європі.

Зазначимо, з 1 травня 2021 року всіх побутових споживачів автоматично переведуть на річний тарифний план. Укладати новий контракт потрібно тільки при переході до іншого постачальника. Тариф діятиме до 30 квітня 2022 року.

читайте такожБез транзиту газу тарифи в Україні можуть зрости в 4 рази-Макогон

Тарифи на газ в Україні - про що раніше повідомляв Главред:

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