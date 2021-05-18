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Як місяць народження чоловіка впливає на сімейне життя

18 травня 2021, 22:13

В якому місяці народився чоловік, таке і буде з ним життя.

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В якому місяці народився чоловік / goodfon.ru

Дізнатися про основні властивості характеру чоловіка – відповідальна і непросте завдання. Щоб попередити можливі конфлікти і неприємні сюрпризи, слід побільше дізнатися про місяць народження коханого чоловіка.

Січневі чоловіки - особистості великої сили волі та індивідуальності, пише sovkusom.ru.

Ті, хто народився в січень швидко схоплюють суть, на нього можна покластися, завжди дає потрібні і корисні поради. Ці чоловіки прямолінійні, брехати не вміють і не люблять. Народжені в січні не завжди добре розбираються в людях, не бачать багатьох нюансів в характері іншої людини. Січневі чоловіки практичні і вміють жити на свої доходи. Але вони часто ставлять під загрозу відносини з близькими, лаються через дрібниці.

В лютому народжуються чоловіки з сильним характером. Вони швидко думають, люблять моментально вирішувати будь-які питання. У той же час вони чутливі і серцеві. Часто лютневі чоловіки позбавлені артистичного смаку, але володіють відмінними навичками до математичного аналізу. По-справжньому здібності народжених в лютому проявляються після 30 років. Сім'я для них — святиня і головний пріоритет. У коханні вони чесні і скромні, іноді недостатньо рішучі.

Березневі чоловіки наділені приємними манерами. Ці люди прагнуть до постійного самовдосконалення, можуть похвалитися добре розвиненим інтелектом. Однак народжені в березні чоловіки важко йдуть на компроміси і не переносять авантюр. Більш того, майже не сприймають критику на свою адресу, важко переживають незаслужені звинувачення. У поганому настрої можуть наговорити багато неприємного, розлютити. Але потім довго звинувачують себе в нестриманості.

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Квітневі чоловіки - люди справи. У зрілому віці вони виділяються старанністю у всіх починаннях, прагненням до досконалості. Чим би не почав займатися чоловік, народжений в квітні, дуже скоро він буде знати цю справу краще за всіх. Такі чоловіки поступливі в дрібницях, але виявляють твердість в серйозних питаннях. У жінках вони люблять і цінують доглянутість.

Народжені чоловіки в травні добрі і працьовиті. Але нетерплячість породжує в них бажання керувати, робити все на свій розсуд. Самовпевнені, незалежні і товариські особистості, що володіють аналітичним розумом. Не переносять байдужості як в особистому житті, так і на роботі. Можуть бути гострими на язик, консервативними і впертими.

Чоловіки, народжені в перший місяць літа, червень - індивідуалісти. Вони ігнорують громадську думку, відчувають перевагу над оточуючими, вміють впливати на колектив. Однак від відчуття власної сили у них немає і краплі заздрості або злості. Це дипломатичні особистості, які знайдуть вихід з будь-якого становища. Енергійні, товариські, червневі чоловіки вміють справити враження.

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Як місяць народження чоловіка впливає на сімейне життя / goodfon.ru

Народжені чоловіки в липні спокійні і терплячі люди. Витривалість допомагає їм досягти відмінних результатів у всіх сферах. Однак липневі чоловіки трохи наївні і іноді занадто довірливі. Через це вони можуть потрапляти в ситуації, наслідки яких бувають непередбачувані. Вони схильні переоцінювати свої можливості, але це компенсується вмінням захопити за собою колектив.

Чоловіки, які народилися в серпні можуть часто дратуватися через дрібниці. Зразкові чоловіки і відмінні сім'янини, люблять дітей і приділяють їм багато уваги. Серпневі чоловіки важко сходяться з новими людьми, але розлучаються завжди легко, не шкодуючи ні про що. Народжені в серпні чоловіки відрізняються комунікабельністю, почуттям справедливості і добродушністю. Завжди прагнуть до нових відчуттів і емоцій.

Інтелектуальні та домінуючі чоловіки, які народилися в вересні, здатні до дипломатичної кар'єри. У складних ситуаціях можуть проявити характер. Це хороші організатори і керівники, вони вкладають у справу багато пристрасті і сил. Не терплять монотонності і одноманітності, тому завжди готові до змін. Вересневі чоловіки дуже прив'язані до сім'ї.

Чоловіки, які народилися в жовтні, поєднують в собі неосяжну душевність, розвинені розумоі і сильний скептицизм. Не завжди гнучкі і дипломатичні через свою непримиренність. Якби жовтневі чоловіки легше йшли на компроміси, вони могли б досягти більшого. Не можуть бути залежними від когось, не терплять обмежень. У любовних справах вони відрізняються високою порядністю.

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Безумовно, листопадові чоловіки серйозні, вдумливі, пунктуальні і дипломатичні. Найбільше в людях вони цінують порядність. Мають талант ладити з людьми різних вікових і соціальних груп. Але в суперечці вони гарячі, їм обов'язково потрібна перемога. У народжених в листопаді чоловіків кар'єра складається сама по собі, вони приймають це як належне. Іноді їм хочеться побути на самоті, помовчати. Крім того, вони віддають перевагу серйозним відносинам, які дають відчуття стабільності.

Чоловіки, народжені в грудні, працьовиті і працездатні натури. Вони не відкладають роботу в довгий ящик, швидко роблять те, на що у інших піде багато часу. З ентузіазмом беруться за все, що їм цікаво, вміють якісно виконувати свою роботу. Це дозволяє їм домогтися поваги колег і начальства. Грудневі чоловіки прагнуть забезпечити свою сім'ю всім необхідним, а вільний час присвячують дітям і дружині.

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