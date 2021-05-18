Как месяц рождения мужчины влияет на семейную жизнь

В каком месяце родился мужчина / goodfon.ru

Узнать об основных свойствах характера супруга – ответственная и непростая задача. Чтобы предупредить возможные конфликты и неприятные сюрпризы, следует побольше узнать о месяце рождения любимого мужчины.

Январские мужчины — личности большой силы воли и индивидуальности, пишет sovkusom.ru.

Те, кто родился в январе быстро схватывают суть, на него можно положиться, всегда дает нужные и полезные советы. Эти мужчины прямолинейны, врать не умеют и не любят. Рожденные в январе не всегда хорошо разбираются в людях, не видят многих нюансов в характере другого человека. Январские мужчины практичные и умеют жить на свои доходы. Но они часто ставят под угрозу отношения с близкими, ругаются из-за мелочей.

В феврале рождаются мужчины с сильным характером. Они быстро думают, любят моментально решать любые вопросы. В то же время они чувствительны и сердечны. Часто февральские мужчины лишены артистичного вкуса, но обладают отличными навыками к математическому анализу. По-настоящему способности родившихся в феврале проявляются после 30 лет. Семья для них — святыня и главный приоритет. В любви они честны и скромны, иногда недостаточно решительны.

Мартовские мужчины наделены приятными манерами. Эти люди стремятся к постоянному самосовершенствованию, могут похвастаться хорошо развитым интеллектом. Однако рожденные в марте мужчины тяжело идут на компромиссы и не переносят авантюр. Более того, почти не воспринимают критику в свой адрес, тяжело переживают незаслуженные обвинения. В плохом настроении могут наговорить много неприятного, вспылить. Но потом долго винят себя в несдержанности.

Читайте такжеГороскоп на завтра 19 мая 2021 всех знаков Зодиака: запретный переворот и ограбления

Апрельские мужчины — люди дела. В зрелом возрасте они выделяются старательностью во всех начинаниях, стремлением к совершенству. Чем бы ни начал заниматься мужчина, рожденный в апреле, очень скоро он будет знать это дело лучше всех. Такие мужчины уступчивы в мелочах, но проявляют твердость в серьезных вопросах. В женщинах они любят и ценят ухоженность.

Рожденные мужчины в мае добрые и трудолюбивые. Но нетерпеливость порождает в них желание управлять, делать все на свое усмотрение. Самоуверенны, независимые и общительные личности, обладающие аналитическим умом. Не переносят равнодушия как в личной жизни, так и на работе. Могут быть острыми на язык, консервативными и упрямыми.

Мужчины, рожденные в первый месяц лета, июнь — индивидуалисты. Они игнорируют общественное мнение, чувствуют превосходство над окружающими, умеют влиять на коллектив. Однако от ощущения собственной силы у них нет и капли зависти или злости. Это дипломатичные личности, которые найдут выход из любого положения. Энергичные, общительные, июньские мужчины умеют произвести впечатление.

Как месяц рождения мужчины влияет на семейную жизнь / goodfon.ru

Рожденные мужчины в июле спокойные и терпеливые люди. Выносливость помогает им добиться отличных результатов во всех сферах. Однако июльские мужчины немного наивны и иногда слишком доверчивы. Из-за этого они могут попадать в ситуации, последствия которых бывают непредсказуемы. Они склонны переоценивать свои возможности, но это компенсируется умением увлечь за собой коллектив.

Мужчины, которые родились в августе могут часто раздражаться из-за мелочей. Образцовые мужья и отличные семьянины, любят детей и уделяют им много внимания. Августовские мужчины тяжело сходятся с новыми людьми, но расстаются всегда легко, не жалея ни о чем. Рожденные в августе мужчины отличаются коммуникабельностью, чувством справедливости и добродушием. Всегда стремятся к новым ощущениям и эмоциям.

Интеллектуальные и доминирующие мужчины, которые родились в сентябре, способные к дипломатической карьере. В сложных ситуациях могут проявить характер. Это хорошие организаторы и руководители, они вкладывают в дело много страсти и сил. Не терпят монотонности и однообразия, поэтому всегда готов к переменам. Сентябрьские мужчины очень привязаны к семье.

Мужчины, которые родились в октябре, сочетают в себе необъятную душевность, развитый ум и сильный скептицизм. Не всегда гибкие и дипломатичные из-за своей непримиримости. Если бы октябрьские мужчины легче шли на компромиссы, они могли бы достичь большего. Не могут быть зависимыми от кого-то, не терпят ограничений. В любовных делах они отличаются высокой порядочностью.

Читайте такжеПриметы для дома, которые помогут избежать бед и ссор

Безусловно, ноябрьские мужчины серьезны, вдумчивы, пунктуальны и дипломатичны. Больше всего в людях они ценят порядочность. Имеют талант ладить с людьми разных возрастных и социальных групп. Но в споре они горячи, им обязательно нужна победа. У рожденных в ноябре мужчин карьера складывается сама по себе, они принимают это как должное. Иногда им хочется побыть в одиночестве, помолчать. Кроме того, они предпочитают серьезные отношения, которые дают ощущение стабильности.

Мужчины, рожденные в декабре, трудолюбивые и работоспособные натуры. Они не откладывают работу в долгий ящик, быстро делают то, на что у других уйдет много времени. С энтузиазмом берутся за все, что им интересно, умеют качественно выполнять свою работу. Это позволяет им добиться уважения коллег и начальства. Декабрьские мужчины стремятся обеспечить свою семью всем необходимым, а свободное время посвящают детям и жене.