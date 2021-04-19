Які сорти кави можуть зникнути і чому - відповідь вчених

Якщо вірити німецьким вченим то, при певному збігу обставин, сакраментальне питання "Каву будеш пити?" звучатиме все рідше і рідше - бо деяких сорти зникнуть.
У майбутньому африканська країна Ефіопія почне виробляти в рази менше спеціальних сортів кави, які цінуються людьми по всьому світу - через зміни клімату в результаті глобального потепління. До такого висновку прийшли німецькі вчені Постдамського Інституту вивчення кліматичних змін, повідомляє портал Scientific Reports.
За словами Абеля Чемура (Abel Chemura), провідного автора наукової роботи, площа сільськогосподарських земель, які придатні лише для вирощування кави середньої якості, буде поступово збільшуватися протягом наступних шістдесяти років. Якщо тенденція безконтрольної зміни клімату збережеться, то райони, які підходять для високоякісних сортів кави (їх люблять за фруктові, квіткові і пряні нотки), почнуть скорочуватися.
В цілому, фахівці розглянули вплив 19 кліматичних факторів (у тому числі середня температура, річні рівні опадів і зміна сезонів) на п'ять різних типів кави категорії Specialty coffee. Коли стає тепліше, зовнішня плодова м'якота кавової ягоди дозріває швидше зерна. І це призводить до низької якості кави. Велика кількість опадів сприяє виробництву кави, в цілому, проте може бути шкідливим для окремих сортів.
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- Раніше російський дієтолог і ендокринолог Альбіна Комісарова попередила, що дітям і підліткам варто уникати кофеїну.
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