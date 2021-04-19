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Какие сорта кофе могут исчезнуть и почему - ответ ученых

19 апреля 2021, 00:28
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Если верить немецким ученым то, при определенном стечении обстоятельств, сакраментальный вопрос "Кофе будешь пить?" будет звучать все реже и реже.

кофе
Какие сорта кофе могут исчезнуть и почему / УНИАН

В будущем африканская страна Эфиопия начнет производить в разы меньше специальных сортов кофе, которые ценятся людями по всему миру ‒ из-за изменения климата в результате глобального потепления. К такому выводу пришли немецкие ученые Постдамского института изучения климатических изменений, сообщает портал Scientific Reports.

По словам Абеля Чемура (Abel Chemura), ведущего автора научной работы, площадь сельскохозяйственных земель, которые пригодны лишь для выращивания кофе среднего качества, будет постепенно увеличиваться в течение следующих шестидесяти лет. Если тенденция бесконтрольного изменения климата сохранится, то районы, которые подходят для высококачественных сортов кофе (их любят за фруктовые, цветочные и пряные нотки), начнут сокращаться.

В общей сложности, специалисты рассмотрели влияние 19 климатических факторов (в том числе средняя температура, годовые уровни осадков и смена сезонов) на пять различных типов кофе категории Specialty coffee. Когда становится теплее, наружная плодовая мякоть кофейной ягоды созревает быстрее зерна. И это приводит к низкому качеству кофе. Большое количество осадков способствует производству кофе, в целом, однако может быть вредным для отдельных сортов.

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Напомним, ранее сообщалось:

  • Шведские ученые утверждали ‒ один из популярных видов заваривания кофе может не только испортить вкус напитка, но и привести к проблемам со здоровьем.
  • До того исследователи из Италии сумели доказать необычное влияние кофе на организм
  • Ранее российский диетолог и эндокринолог Альбина Комиссарова предупредила, что детям и подросткам стоит избегать кофеина.
  • Эксперт также назвала одно негативное свойство кофе – он обезвоживает организм, поэтому после одной выпитой чашки этого напитка нужно опустошить два стакана с водой.
здоровье кофе
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