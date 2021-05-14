В Індії в лікарні зґвалтуванням хвору на COVID довели до смерті

В Індії в лікарні зґвалтуванням COVID-хвору довели до смерті / huffpost.com/

У регіоні Мадхья-Прадеш, Індія, медбрат зґвалтував пацієнтку, яка була хвора COVID-19. Через добу вона померла. Про це повідомляє британське видання DailyMail.

Інцидент стався в головній міській лікарні Бхопал Меморіал 6 квітня. Жінка встигла розповісти поліції про те, як її зґвалтував медбрата Сантоша Ахірвара, після чого стан різко погіршився, її поклали під апарат штучної вентиляції легенів. Через добу вона померла.

Повідомляється, що керівництво лікарні і поліція приховували згвалтування від рідних жінки і місцевих жителів цілий місяць до тих пір, поки громадські працівники не почали поширювати інформацію в соціальних мережах. За словами поліції, потерпіла попросила зберегти анонімність і не повідомляти про подію її сім'ї. Своє прохання вона підтвердила в письмовому вигляді.

У поліції повідомили, що згвалтування сталося два рази ‒ спершу в туалеті, а потім на її ліжку в палаті для тих, хворий. Наступного дня про інцидент дізналася одна з медсестер, яка і повідомила керівництву лікарні про подію.

Згідно зі звітом, раніше медбрат сексуально домагався ще й до своєї колеги, яка працює в тій же лікарні на контрактній основі. Дівчині вдалося втекти. Зараз медбрат Ахірвар знаходиться під слідством в очікуванні суду.

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