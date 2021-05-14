В Индии в больнице изнасилованием COVID-больную довели до смерти / huffpost.com/

В регионе Мадхья-Прадеш, Индия, медбрат изнасиловал пациентку, которая была больная COVID-19. Через сутки она скончалась. Об этом сообщает британское издание DailyMail.

Инцидент произошел в главной городской больнице Бхопал Мемориал 6 апреля. Женщина успела рассказать полиции о том, как ее изнасиловал медбрата Сантоша Ахирвара, после чего состояние резко ухудшилось, ее положили под аппарат искусственной вентиляции легких. Спустя сутки она скончалась.

Сообщается, что руководство больницы и полиция скрывали изнасилование от родных женщины и местных жителей целый месяц до тех пор, пока общественники не начали распространять информацию в социальных сетях. По словам полиции, потерпевшая попросила сохранить анонимность и не сообщать о произошедшем ее семье. Свою просьбу она подтвердила в письменном виде.

В полиции сообщили, что изнасилование произошло два раза ‒ сперва в туалете, а затем на ее кровати в палате для тех, болен COVID. На следующий день об инциденте узнала одна из медсестер, которая и сообщила руководству больнице о произошедшем.

Согласно отчету, ранее медбрат сексуально домогался еще и к своей коллеге, которая работает в той же больнице на контрактной основе. Девушке удалось сбежать. Сейчас медбрат Ахирвар находится под следствием в ожидании суда.

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