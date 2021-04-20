Умер мужчина, который в поезде избил и пытался изнасиловать женщину

10 апреля мужчина был госпитализирован из СИЗО в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля он умер.
Мужчина, который летом прошлого года жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Киев-Мариуполь", умер в больнице, куда его госпитализировали из следственного изолятора.
"Предварительно, смерть естественная, вследствие болезни, телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021 года", - рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП.
Она уточнила, что 10 апреля мужчина был госпитализирован из СИЗО в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля он умер.
Отметим, о смерти злоумышленника первой сообщила в Сети потерпевшая Анастасия Луговая.
"Друзья, кое-что важное хочу сообщить! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила весь чей время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он", - рассказала Луговая на своей странице в Intsagram.
По словам Луговой, она хочет создать прецедент, который что-то действительно сдвинет в системе безопасности пассажиров.
Попытка изнасилования в поезде УЗ - о чем сообщалось ранее:
- Ночью 31 июля 2020 года в поезде №84 Киев – Мариуполь мужчина напал на тележурналистку Анастасию Луговую, которая ехала с несовершеннолетним ребенком. Злоумышленник избил женщину и пытался изнасиловать.
- По данным Укрзализныци, было проведен служебное расследование, в ходе которого установлено, что проводники проявили недостаточный профессиональный уровень, допустили ряд нарушений и были уволены.
- 1 августа полиция задержала нападавшего - ранее судимого Виталия Рудзько 1975 года.
- Суд отправил его за решетку. Его адвокат подавал справку, что у Рудзько якобы раковая опухоль в мозге.