Умер мужчина, который в поезде избил и пытался изнасиловать женщину

Рудзько Виталий умер / Нацполиция

Мужчина, который летом прошлого года жестоко избил и пытался изнасиловать женщину в поезде "Киев-Мариуполь", умер в больнице, куда его госпитализировали из следственного изолятора.

"Предварительно, смерть естественная, вследствие болезни, телесных повреждений у него не было. Дальнейшая судьба уголовного производства в связи со смертью подозреваемого будет решена на следующем судебном заседании 19 мая 2021 года", - рассказала спикер Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в комментарии УП.

Она уточнила, что 10 апреля мужчина был госпитализирован из СИЗО в больницу в связи с ухудшением состояния здоровья. 13 апреля он умер.

Отметим, о смерти злоумышленника первой сообщила в Сети потерпевшая Анастасия Луговая.

"Друзья, кое-что важное хочу сообщить! Суд перенесли в связи со смертью обвиняемого. Нам сообщили, что Рудзько Виталий умер 13 апреля. Не буду слишком эмоциональной, но хочу сказать, что страх в котором я жила весь чей время; переживала, что будет, когда Рудзько выйдет; найдет ли он меня, как дальше жить... Так вот - этот страх умер вместе с ним! Но хочу подчеркнуть, что это не конец моего дела. Меня это не остановит! Мы будем отстаивать в суде свои права, потому что за то, что произошло, должен нести ответственность не только он", - рассказала Луговая на своей странице в Intsagram.

По словам Луговой, она хочет создать прецедент, который что-то действительно сдвинет в системе безопасности пассажиров.

Попытка изнасилования в поезде УЗ - о чем сообщалось ранее: