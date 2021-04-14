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Американці знімають ремейк радянської Іронії долі, і це не жарт

14 квітня 2021, 19:20

У США готуються знімати свою версію фільму Іронія долі або з легким паром з подіями до католицького Різдва.

Іронія долі
Іронія долі / кадр з фільму 1975 р

Творець Бабусь легкої поведінки знімає ремейк радянської Іронії долі і наймає російських консультантів для передачі "колориту" фільму.

Як повідомляють Deadline і прес-служба компанії Централ Партнершип, Марюс Вайсберг виступить режисером картини, а грати у фільмі будуть Емма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд і Брітт Робертсон.

Сюжет американці описують як "романтична комедія-розповідь про двох людей, які вірять в любов, але, здається, ніколи не можуть знайти її справжній сенс. По шаленому повороту подій доля ставить один одного на шляху в бурхливу новорічну ніч, і за цим слідують комедія і хаос".

В американському варіанті фільм називається About Fate.

"Я дуже радий, що наша радянська культурна спадщина, тепер стане надбанням усього світу. Я довгі роки працював над цим проектом, і ось, нарешті, завдяки моєму партнеру, Володимиру Кошелєву, у нас вийшло створити блискучий сценарій", - заявив Вайсберг.

Тіффані Паулсен напише сценарій під керівництвом Маріуса Вайсберга. Продюсерами виступлять Вінсент Ньюман, Марина Беспалова і Володимир Кошелєв. Зйомки фільму почнуться в червні в Бостоні.

Незважаючи на зйомки в Бостоні, події фільму будуть проходити в Нью-Йорку, а щоб передати повною мірою весь колорит фільму на зйомки запрошують російських консультантів.

Дата виходу фільму поки що невідома.

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