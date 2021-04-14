Американцы снимают ремейк советской Иронии судьбы, и это не шутка

Ирония судьбы / кадр из фильма 1975 г

Создатель Бабушек лёгкого поведения снимает ремейк советской Иронии судьбы и нанимает русских консультантов для передачи "колорита" фильма.

Как сообщают Deadline и пресс-служба компании Централ Партнершип, Марюс Вайсберг выступит режиссером картины, а играть в фильме будут Эмма Робертс, Томас Манн, Гаррет Хедлунд и Бритт Робертсон.

Сюжет американцы описывают как "Романтическая комедия - это рассказ о двух людях, которые верят в любовь, но, кажется, никогда не могут найти ее истинный смысл. По безумному повороту событий судьба ставит друг друга на пути в бурную новогоднюю ночь, и за этим следуют комедия и хаос".

В американском варианте фильм называется About Fate.

"Я очень рад, что наше Советское культурное наследие, теперь станет достоянием всего мира. Я долгие годы работал над этим проектом и вот, наконец, благодаря моему партнёру, Владимиру Кошелеву, у нас получилось создать блестящий сценарий", - заявил Вайсберг.

Тиффани Паулсен напишет сценарий под руководством Мариуса Вайсберга. Продюсерами выступят Винсент Ньюман, Марина Беспалова и Владимир Кошелев. Съемки фильма начнутся в июне в Бостоне.

Несмотря на съемки в Бостоне, события фильма будут проходить в Нью-Йорке, а чтобы передать в полной мере весь колорит фильма на съемки приглашают российских консультантов.

Дата выхода фильма пока что неизвестна.