Netflix замовив 3 сезони нового серіалу, який побив всі рекорди переглядів

Бриджертоны / instagram.com/bridgertonnetflix/

Після звільнення вподобаного всіма Реге Пейджа з серіалу Бріджертони, керівництво Netflix довело шанувальників до розгубленості і печалі. Тому в день початку зйомок другого сезону Бріджертонів, фанатів заспокоїли - серіал продовжили ще на 3 і 4 Сезони.

Як розповіла Vanity Fair Бела Баджарія, глава глобального телебачення Netflix, Бріджертони вийшли просто приголомшливими, і залишаться на екранах ще надовго.

"У них є захоплюючі плани на майбутнє, і ми думаємо, що глядачі будуть продовжувати знемагати від цього шоу. Ми плануємо працювати з Бріджертонами ще довго", - зазначила представниця Netflix.

Щоб додати шарму, Твіттер Бріджертонів опублікував черговий лист від Леді Вістлдоун, в якому жартівливо додали, що автору знадобитися більше чорнила.

Серіал Бріджертони знятий за мотивами романів Джулії Квін. Дія відбувається в Лондоні епохи Регентства. Сюжет зосереджений на головних героях - восьми братах і сестрах з родини Бріджертонів, які починають своє життя у вищому суспільстві.

Центральним сюжетом є соціальні взаємодії сімейства, спроби одружитися і вийти заміж так, щоб підвищити статус сімейства. Однак вони розбавлені гумором і любовними інтригами.

Зйомки почалися з 13 квітня 2021, дата виходу Бріджертонів 2 поки невідома.