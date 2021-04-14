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Netflix заказал 3 сезона нового сериала, который побил все рекорды просмотров

14 апреля 2021, 12:18

Телесервис Netflix продлили сериал Бриджертоны, который вызвал дикий восторг у зрителей сразу до 4 сезона.

Бриджертоны
Бриджертоны / instagram.com/bridgertonnetflix/

После увольнения понравившегося всем Реге Пейджа из сериала Бриджертоны, руководство Netflix довело поклонников до растерянности и печали. Поэтому в день начала съемок второго сезона Бриджертонов, фанатов успокоили - сериал продлили еще на 3 и 4 сезоны.

Как рассказала Vanity Fair Бела Баджария, глава глобального телевидения Netflix, Бриджертоны вышли просто потрясающими, и останутся на экранах еще надолго.

"У них есть захватывающие планы на будущее, и мы думаем, что зрители будут продолжать томиться от этого шоу. Мы планируем работать с Бриджертонами еще долго", – отметила представительница Netflix.

Чтобы добавить шарма, твиттер Бриджертонов опубликовал очередное письмо от леди Вистлдоун, в котором шуточно добавили, что автору понадобиться больше чернил.

Сериал Бриджертоны снят по мотивам романов Джулии Квин. Действие происходит в Лондоне эпохи Регентства. Сюжет сосредоточен на главных героях - восьми братьев и сестер из семьи Бриджертонов, которые начинают свою жизнь в высшем обществе.

Центральным сюжетом является социальные взаимодействия семейства, попытки жениться и выйти замуж так, чтобы повысить статус семейства. Однако они разбавлены юмором и любовными интригами.

Съемки начались с 13 апреля 2021, дата выхода Бриджертонов 2 пока неизвестна.

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