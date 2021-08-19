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Продюсер Борис Шефір розкрив значення фільму "Гуллівер повертається" для українського кіно

19 серпня 2021, 15:45

До 30-річчя Незалежності України у всеукраїнський прокат вийшов український анімаційний фільм Гуллівер повертається.

Гуллівер повертається
Гуллівер повертається - інтерв'ю з Борисом Шефіром / прес-служба

Мультфільм "Гуллівер повертається", виробництвом якого займалися 95 Animation Studio та Gulliver Films, вже підкорює світ: проданий до 60 країн, був показаний на кіноринках у Берліні та Каннах, представлений у конкурсній програмі Шанхайського кінофестивалю та показний на фестивалі у Пусані.

Озвучив головних героїв український зірковий каст: Володимир Дантес, Надя Дорофєєва, Євген Кошовий, Станіслав Боклан та Олександр Пікалов.

Продюсер анімації Гуллівер повертається, керівник Студії Квартал 95 Борис Шефір розповів нам про створення мульфільму.

Борисе, скажіть, чому ви вирішили зайнятися саме екранізацією історії Гуллівера?

- Сценарій "Гуллівер повертається" був написаний дуже давно. І не для мультфільму, а для повнометражного фільму. Хотіли зняти історію на кшталт "Той самий Мюнхгаузен" - філософський, глибокий проект з гострим гумором. Придумали нашу історію і відклали на деякий час. Коли ми зустрілися з інвестором та одним із наших майбутніх продюсерів "Гуллівер повертається" Олегом Ходачуком, запропонували для продюсування декілька сценаріїв. Саме ідея про Гуллівера йому сподобалася найбільше, але він її побачив як мультфільм, а не фільм. Запропонував змінити наш напрям. І тоді ми почали працювати над проектом як над анімацією, оскільки нам також хотілося створити повнометражний кінотеатральний мультфільм. В Україні ми таких величезних проектів ще не бачили. Обладнання для створення таких проектів у нас було. Масштабні кінотеатральні мультфільми ми не робили, але досвід створення анімаційних телевізійних проектів у нас був. І ми вирішили спробувати.

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Глядачі в інших країнах будуть виходити із кінотеатру і розуміти, що ми крута держава

Які найбільші труднощі були під час зйомок проекту? Яку роль зіграли перепони через коронавірус?

- Якщо ми говоримо про процес створення, то складнощів було багато. І у технічному плані також. Але я не аніматор чи супервайзер проекту і не може апелювати професійними термінами. Та можу сказати, що створення мультфільму – набагато важчий процес, аніж створення фільму. Оскільки анімацію можуть розробляти до останнього дня. Мені показували просто силуети, які рухалися, щось недомальоване чи недороблене, ще й чорно-біле. Поруч з героєм літає трикутник, і кажуть: "Тут буде пташечка". Анімацію дуже складно сприймати на будь-якому етапі, окрім фінального. Та кожна робота складається з труднощів. З глобальних можу назвати лише пандемію та перенесення релізу. Все інше – питання, які можна вирішити. І ми їх вирішували. Звичайно, наша прем’єра була запланована на минулий рік, але немає сенсу випускати в прокат фільм, коли кінотеатри пусті. Тому ми почекали, доки життя трохи не налагодиться. Вже багато країн зацікавлені у показі мультфільму "Гуллівер повертається".читайте також"Він навчив нас анімації": Олег Ходачук розкрив вклад Тоні Бонілла в створення анімації "Гуллівер повертається"

Борис Шефір - продюсер анімації Гуллівер повертається
Борис Шефір - продюсер анімації Гуллівер повертається / прес-служба

Які очікування з цього приводу, і з ким було найважче домовлятися?

- Від початку ми ставили собі завдання – просувати продукт на міжнародну арену. Ліпсинг нашої анімації (оригінальна мова, якою розмовляють герої) – англійський. Початкове озвучування відбувалося на студії у Нью-Йорку, а наші артисти дублювали оригінальну англомовну доріжку. Головною задачею був та є вихід на міжнародний ринок – це також певна складність. Оскільки найбільші ринки світу, куди хочеться потрапити, дуже "пручаються" чужинцям, вони не люблять впускати до себе новеньких. Наразі всі здивовані нашим проектом – якістю анімації та сюжетом. Домовленості щодо продажу підписуються. Та можу сказати, що купують проекти не дистрибутори, а глядачі. Коли глядач у Туреччині, Австралії чи Китаї купить квиток на наш мультфільм - саме це буде досягнення.

Чи вважаєте Ви, що новий проєкт "Гуллівер повертається" позитивно вплине загалом на український кінематограф? Це може забезпечити зацікавленість з боку інших гуру з Голлівуду та Європи та змінити наші підходи до створення мультфільмів та кіно?

- Український ринок дуже маленький, тому будь-який продукт позитивно впливає на нього та намагається підняти. А коли проект ще й якісний, знятий за міжнародними стандартами, звичайно, він показує приклад іншим, як можна робити анімацію.

До того ж "Гуллівер" представить світу, які продукти може робити Україна. Глядачі в інших країнах будуть виходити із кінотеатру і розуміти, що ми крута держава, яка розвивається, робить якісний цікавий продукт. Будь-яке досягнення впливає на імідж країни. І ми намагаємося маленькими кроками піднімати статус нашої держави.

Окрім голосів наших відомих зірок, якими заговорять персонажі, відкриєте невеличку таємницю – чим ще точно вразить новий мультфільм?

- Усім. Особисто для мене дуже важлива ідея проекту, а у нас вона є – ідея добра. Мультфільм навчає тому, що не потрібно бути гігантом, щоб бути по-справжньому великою людиною. Невеликий спойлер.

Чи є у Вас у планах або у розробці повторити подібну коллаборацію із відомими експертами, перейняти досвід західних експертів?

- Ми знайшли трьох прекрасних людей: наш режисер анімації Тоні Бонілла, супервайзер Богдан Франциско та сценарист Майкл Райан. І ми продовжуємо співпрацювати з ними – наразі розробляємо інші проекти. Та залучити їх на наш ринок здавалося нереальним завданням. Їх просто зацікавив сценарій та досвід роботи з нами. До того ж, їм подобаються наші наступні ідеї проектів, тому ми з радістю продовжуємо працювати. Можливо, будемо залучати й інших іноземних спеціалістів.

Мультфільм "Гуллівер повертається" вийшов в українських кінотеатрах 19 серпня. 17 серпня пройшов допрем'єрний показ стрічки, на якій були присутні зірки анімації та її творці.

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