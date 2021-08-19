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Продюсер Борис Шефир раскрыл значение фильма "Гуллівер повертається" для украинского кино

19 августа 2021, 15:45

К 30-летию Независимости Украины во всеукраинский прокат вышел украинский анимационный фильм Гулівер повертається.

Гулливер возвращается
Гулівер повертається - интервью с Борисом Шефиром / пресс-служба

Мультфильм "Гулівер повертається", производством которого занимались 95 Animation Studio и Gulliver Films, уже покоряет мир: продан в 60 стран, был показан на кинорынках в Берлине и Каннах, представленный в конкурсной программе Шанхайского кинофестиваля и показной на фестивале в Пусане.

Озвучил главных героев украинский звездный каст: Владимир Дантес, Надя Дорофеева, Евгений Кошевой, Станислав Боклан и Александр Пикалов.

Продюсер анимации "Гулівер повертається", руководитель Студии Квартал 95 Борис Шефир рассказал нам о создании мульфильма.

Борис, скажите, почему вы решили заняться именно экранизацией истории "Гулливера"?

- Сценарий "Гулівер повертається" был написан очень давно. И не для мультфильма, а для полнометражного фильма. Хотели снять историю вроде "Тот самый Мюнхгаузен" - философский, глубокий проект с острым юмором. Придумали нашу историю и отложили на некоторое время. Когда мы встретились с инвестором и одним из наших будущих продюсеров "Гулливер возвращается" Олегом Ходачуком, предложили для продюсирования несколько сценариев. Именно идея о "Гулливере" ему понравилась больше всего, но он ее увидел как мультфильм, а не фильм. Предложил изменить наше направление. И тогда мы начали работать над проектом как над анимацией, поскольку нам также хотелось создать полнометражный кинотеатральный мультфильм. В Украине мы таких огромных проектов еще не видели. Оборудование для создания таких проектов у нас было. Масштабные кинотеатральные мультфильмы мы не делали, но опыт создания анимационных телевизионных проектов у нас был. И мы решили попробовать.

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Зрители в других странах будут выходить из кинотеатра и понимать, что мы крутое государство

Какие наибольшие трудности были во время съемок проекта? Какую роль сыграли преграды через коронавирус?

- Если мы говорим о процессе создания, то сложностей было много. И в техническом плане также. Но я не аниматор или супервайзер проекта и не могу апеллировать профессиональными терминами. Но могу сказать, что создание мультфильма - гораздо более трудный процесс, чем создание фильма. Поскольку анимацию могут разрабатывать до последнего дня. Мне показывали просто силуэты, которые двигались, что-то недоделанное или недоделанное, еще и черно-белое. Рядом с героем летает треугольник, и говорят: "Здесь будет птичка". Анимацию очень сложно воспринимать на любом этапе, кроме финального. Но каждая работа состоит из трудностей. Из глобальных могу назвать лишь пандемию и перенос релиза. Все остальное - вопросы, которые можно решить. И мы их решали. Конечно, наша премьера была запланирована на прошлый год, но нет смысла выпускать в прокат фильм, когда кинотеатры пусты. Поэтому мы подождали, пока жизнь немного не наладится. Уже многие страны заинтересованы в показе мультфильма "Гулівер повертається".

Борис Шефир-продюсер анимации Гулливер возвращается
Борис Шефир - продюсер анимации Гулівер повертається / пресс-служба

Какие ожидания по этому поводу, и с кем было труднее всего договариваться?

- Изначально мы ставили себе задачу – продвигать продукт на международную арену. Липсинг нашей анимации (оригинальный язык, на котором говорят герои) – английский. Начальное озвучивание происходило на студии в Нью-Йорке, а наши артисты дублировали оригинальную англоязычную дорожку. Главной задачей был и есть выход на международный рынок - это также определенная сложность. Поскольку крупнейшие рынки мира, куда хочется попасть, очень "сопротивляются" чужакам, они не любят впускать к себе новеньких. Сейчас все удивлены нашим проектом – качеством анимации и сюжетом. Договоренности о продаже подписываются. Но могу сказать, что покупают проекты не дистрибуторы, а зрители. Когда зритель в Турции, Австралии или Китае купит билет на наш мультфильм - именно это будет достижение.

Считаете ли вы, что новый проект "Гулівер повертається" положительно повлияет в целом на украинский кинематограф? Это может обеспечить интерес со стороны других гуру из Голливуда и Европы и изменить наши подходы к созданию мультфильмов и кино?

- Украинский рынок очень маленький, поэтому любой продукт положительно влияет на него и пытается поднять. А когда проект еще и качественный, снятый по международным стандартам, конечно, он показывает пример другим, как можно делать анимацию.

К тому же "Гуллівер" представит миру, какие продукты может делать Украина. Зрители в других странах будут выходить из кинотеатра и понимать, что мы крутое государство, которое развивается, делает качественный интересный продукт. Любое достижение влияет на имидж страны. И мы стараемся маленькими шагами поднимать статус нашего государства.

Кроме голосов наших известных звезд, которыми заговорят персонажи, откроете небольшую тайну – чем еще удивит новый мультфильм?

- Всем. Лично для меня очень важна идея проекта, а у нас она есть – идея хорошая. Мультфильм учит тому, что не нужно быть гигантом, чтобы быть по-настоящему великим человеком. Небольшой спойлер.

Есть ли у вас в планах или в разработке повторить подобную коллаборацию с известными экспертами, перенять опыт западных экспертов?

- Мы нашли трех прекрасных людей: наш режиссер анимации Тони Бонилла, супервайзер Богдан Франциско и сценарист Майкл Райан. И мы продолжаем сотрудничать с ними – сейчас разрабатываем другие проекты. Но привлечь их на наш рынок казалось нереальной задачей. Их просто заинтересовал сценарий и опыт работы с нами. К тому же, им нравятся наши следующие идеи проектов, поэтому мы с радостью продолжаем работать. Возможно, будем привлекать и других иностранных специалистов.

Мультфильм "Гуллівер повертається" вышел в украинских кинотеатрах 19 августа. 17 августа прошел допремьерный показ ленты, на которой присутствовали звезды анимации и ее создатели.

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