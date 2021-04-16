Арестович пояснив, чому захоплення України призведе до поразки Росії

Існує висока ймовірність загострення російсько-українського конфлікту на Донбасі, вважає Олексій Арестович.
Сценарій повномасштабної війни Росії і України наразі малоймовірний, проте існує ймовірність загострення діючої збройної конфронтації на Донбасі. У разі великої війни Москви і Києва, і навіть перемоги РФ, росіяни на декілька років можуть залишитися без боєздатних армії і авіації. У такому випадку російські війська не зможуть обороняти проблемні території, серед яких Кавказ і Курили. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.
У ефірі каналу Україна 24 він розповів про те, що зараз найбільш вірогідним сценарієм є загострення війни на Донбасі. Навряд чи російські війська будуть здатні піти на Київ.
"Повноцінна війна, повномасштабна, - 2-3%. Загострення на вже існуючому фронті - відсотків 70. Завдання військ біля Брянська - утримувати наші збройні сили, війська прикриття державного кордону, щоб ми не могли перекидати, щоб створювати загрозу. Близькість до столиці умовна, там достатньо наших військ, щоб вони просто не пройшли", - вважає Арестович.
При цьому він додав, що у разі повномасштабного військового протистояння РФ і України, українська сторона може завдати серйозної шкоди російській авіації. Навіть якщо росіянам вдасться перемогти у війні проти української держави, їхні війська на декілька років втратять боєздатність і не зможуть обороняти проблемні території.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України
"Наші ППО не в кращому стані, але все-таки щось є, якщо грузини збили 8 літаків і пошкодили 14, ми зіб'ємо 80, а пошкодимо 140. На цьому історія російської бойової авіації закінчиться років на 5. Вони в цілому можуть виставити 250 літаків, але якщо третину зіб'ємо, то... Розумієте, в яку ціну обійдеться Росії операція проти України? Навіть за умови військової перемоги російські війська втратять боєздатність на кілька років вперед і не зможуть обороняти Росію в інших місцях. Той же Кавказ, Курили, Сирія. Чи готовий Путін заплатити таку ціну?"- підкреслив Олексій Арестович.
Війська Росії біля кордонів України
- Головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак 30 березня зробив заяву про те, що Росія стягнула війська до українських кордонів, мотивуючи свої дії підготовкою до військових навчань Захід-2021.
- Спікер Кремля Дмитро Пєсков 7 квітня сказав, що війська РФ біля кордонів України перебуватимуть стільки часу, скільки це знадобиться Москві. Рішення про терміни дислокації російських військ на прикордонних з українською державою територіях буде прийматися військовим керівництвом і президентом Путіним.
- 9 квітня головнокомандувач ЗСУ Руслан Хомчак розповів про те, що українські війська не планують звільняти окупований Донбас за допомогою військової операції. Однак армія готова протистояти противнику у разі провокацій.
- Держсекретар США Ентоні Блінкен 15 квітня заявив, що Росія сконцентрувала біля кордонів України рекордну за останні 7 років кількість військ. Країни НАТО одноголосно висловили стурбованість у зв'язку з цією ситуацією.