Арестович пояснив, чому захоплення України призведе до поразки Росії

У разі великої війни з Україною російська армія на декілька років стане небоєздатною - Арестович / УНІАН

Сценарій повномасштабної війни Росії і України наразі малоймовірний, проте існує ймовірність загострення діючої збройної конфронтації на Донбасі. У разі великої війни Москви і Києва, і навіть перемоги РФ, росіяни на декілька років можуть залишитися без боєздатних армії і авіації. У такому випадку російські війська не зможуть обороняти проблемні території, серед яких Кавказ і Курили. Про це заявив спікер української делегації у ТКГ Олексій Арестович.

У ефірі каналу Україна 24 він розповів про те, що зараз найбільш вірогідним сценарієм є загострення війни на Донбасі. Навряд чи російські війська будуть здатні піти на Київ.

"Повноцінна війна, повномасштабна, - 2-3%. Загострення на вже існуючому фронті - відсотків 70. Завдання військ біля Брянська - утримувати наші збройні сили, війська прикриття державного кордону, щоб ми не могли перекидати, щоб створювати загрозу. Близькість до столиці умовна, там достатньо наших військ, щоб вони просто не пройшли", - вважає Арестович.

При цьому він додав, що у разі повномасштабного військового протистояння РФ і України, українська сторона може завдати серйозної шкоди російській авіації. Навіть якщо росіянам вдасться перемогти у війні проти української держави, їхні війська на декілька років втратять боєздатність і не зможуть обороняти проблемні території.читайте такожУ Путіна зробили нову заяву про війська РФ біля кордонів України

"Наші ППО не в кращому стані, але все-таки щось є, якщо грузини збили 8 літаків і пошкодили 14, ми зіб'ємо 80, а пошкодимо 140. На цьому історія російської бойової авіації закінчиться років на 5. Вони в цілому можуть виставити 250 літаків, але якщо третину зіб'ємо, то... Розумієте, в яку ціну обійдеться Росії операція проти України? Навіть за умови військової перемоги російські війська втратять боєздатність на кілька років вперед і не зможуть обороняти Росію в інших місцях. Той же Кавказ, Курили, Сирія. Чи готовий Путін заплатити таку ціну?"- підкреслив Олексій Арестович.

Війська Росії біля кордонів України