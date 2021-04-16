Арестович объяснил, почему захват Украины обернется для России поражением

В случае большой войны с Украиной российская армия на несколько лет окажется небоеспособной - Арестович / УНИАН

Сценарий полномасштабной войны России и Украины на данный момент маловероятен, однако существует вероятность обострения действующей вооруженной конфронтации на Донбассе. В случае большой войны Москвы и Киева, и даже победы РФ, россияне на несколько лет могут остаться без боеспособных армии и авиации. В таком случае российские войска не смогут оборонять проблемные территории, среди которых Кавказ и Курилы. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.

В эфире канала Украина 24 он рассказал о том, что на данный момент наиболее вероятным сценарием является обострение войны на Донбассе. Вряд ли российские войска будут способны пойти на Киев.

"Полноценная война, полномасштабная, - 2-3%. Обострение на уже существующем фронте – процентов 70. Задача войск возле Брянска – удерживать наши Вооруженные силы, войска прикрытия государственной границы, чтобы мы не могли перебрасывать, чтобы создавать угрозу. Близость к столице условная, там достаточно наших войск, чтобы они просто не прошли", - считает Арестович.

При этом он добавил, что в случае полномасштабного военного противостояния РФ и Украины, украинская сторона может нанести серьезный урон российской авиации. Даже если россиянам удастся победить в войне против украинского государства, их войска на несколько лет потеряют боеспособность и не смогут оборонять проблемные территории.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины

"Наши ПВО не в лучшем состоянии, но все-таки что-то есть, если грузины сбили 8 самолетов и повредили 14, мы собьем 80, а повредим 140. На этом история российской боевой авиации закончится лет на 5. Они в целом могут выставить 250 самолетов, но если треть собьем, то… Понимаете, в какую цену обойдется России операция против Украины? Даже при условии военной победы российские войска потеряют боеспособность на пару лет вперед и не смогут оборонять Россию в других местах. Тот же Кавказ, Курилы, Сирия. Готов ли Путин заплатить такую цену?" – подчеркнул Алексей Арестович.

Войска России у границ Украины