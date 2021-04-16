Арестович объяснил, почему захват Украины обернется для России поражением

Существует высокая вероятность обострения российско-украинского конфликта на Донбассе, считает Алексей Арестович.
Сценарий полномасштабной войны России и Украины на данный момент маловероятен, однако существует вероятность обострения действующей вооруженной конфронтации на Донбассе. В случае большой войны Москвы и Киева, и даже победы РФ, россияне на несколько лет могут остаться без боеспособных армии и авиации. В таком случае российские войска не смогут оборонять проблемные территории, среди которых Кавказ и Курилы. Об этом заявил спикер украинской делегации в ТКГ Алексей Арестович.
В эфире канала Украина 24 он рассказал о том, что на данный момент наиболее вероятным сценарием является обострение войны на Донбассе. Вряд ли российские войска будут способны пойти на Киев.
"Полноценная война, полномасштабная, - 2-3%. Обострение на уже существующем фронте – процентов 70. Задача войск возле Брянска – удерживать наши Вооруженные силы, войска прикрытия государственной границы, чтобы мы не могли перебрасывать, чтобы создавать угрозу. Близость к столице условная, там достаточно наших войск, чтобы они просто не прошли", - считает Арестович.
При этом он добавил, что в случае полномасштабного военного противостояния РФ и Украины, украинская сторона может нанести серьезный урон российской авиации. Даже если россиянам удастся победить в войне против украинского государства, их войска на несколько лет потеряют боеспособность и не смогут оборонять проблемные территории.Читайте такжеУ Путина сделали новое заявление о войсках РФ у границ Украины
"Наши ПВО не в лучшем состоянии, но все-таки что-то есть, если грузины сбили 8 самолетов и повредили 14, мы собьем 80, а повредим 140. На этом история российской боевой авиации закончится лет на 5. Они в целом могут выставить 250 самолетов, но если треть собьем, то… Понимаете, в какую цену обойдется России операция против Украины? Даже при условии военной победы российские войска потеряют боеспособность на пару лет вперед и не смогут оборонять Россию в других местах. Тот же Кавказ, Курилы, Сирия. Готов ли Путин заплатить такую цену?" – подчеркнул Алексей Арестович.
Войска России у границ Украины
- Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Руслан Хомчак 30 марта сделал заявление о том, что Россия стянула войска к украинским границам, мотивируя свои действия подготовкой к военным учениям Запад-2021.
- Спикер Кремля Дмитрий Песков 7 апреля сказал, что войска РФ у границ Украины будут находиться столько времени, сколько это понадобится Москве. Решение о сроках дислокации российских войск на приграничных с украинским государством территориях будет приниматься военным руководством и президентом Путиным.
- 9 апреля главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак рассказал о том, что украинские войска не планируют освобождать оккупированный Донбасс при помощи военной операции. Однако армия готова противостоять противнику в случае провокаций.
- Госсекретарь США Энтони Блинкен 15 апреля заявил том, что Россия сконцентрировала у границ Украина рекордное за последние 7 лет число войск. Страны НАТО единогласно выразили обеспокоенность в связи с данной ситуацией.