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Гордон оцінив сценарій втечі Медведчука і пояснив плани Путіна

20 травня 2021, 04:33

Медведчук міг би залишити територію України, проте в такому сценарії не зацікавлений Путін, вважає Дмитро Гордон.

Путина
Путін наполіг на тому, щоб Медведчук залишився в Україні - Гордон / Reuters

Києву вигідно, щоб голова політради ОПЗЖ Віктор Медведчук, якого підозрюють у державній зраді, залишив територію України. Але проти цього напевно виступає президент РФ Володимир Путін, тому що його втеча автоматично стає ударом по позиціях господаря Кремля. Тому не виключено, що саме Путін наполіг на тому, щоб Медведчук залишився в Україні. Про це заявив журналіст Дмитро Гордон.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що українській владі дійсно вигідно, щоб Медведчук виїхав з країни і, таким чином, перестав би брати участь в українській політиці.

"Я висловлю непопулярну точку зору. Думаю, для української влади було б добре, щоб Віктор Медведчук не приїжджав в Україну, його б засудили заочно і "здихалися" б", - стверджує Гордон.

Однак Медведчук, на його думку, залишився в Україні, тому що його втеча стане ударом по іміджу Путіна. Подібний сценарій не вигідний Кремлю, саме тому нардеп від ОПЗЖ прийняв рішення залишитися.читайте такожБутусов оголосив про план втечі Медведчука і попередив щодо погроз Путіна

"Давайте поміркуємо, а що думає щодо цього Путін. А Путін думає ось що. Якщо Медведчук втече, це буде ганьба для Путіна. Бо мало йому Януковича... ну добре, Янукович не був його протеже, ми знаємо, як Путін до нього погано ставився і ставиться. Але Медведчук - це Путін. І якщо вдарили по Медведчуку, значить, вдарили по Путіну. І якщо Медведчук втік, значить, Путін втік. І Путіна не зрозуміють", - зазначив журналіст.

Як вважає Гордон, для Києва було б важливо, щоб ані Тарас Козак, ані Віктор Медведчук не приїжджали в Україну, фактично припинивши брати участь в українському політичному процесі. Однак Путін, ймовірно, сказав Медведчуку, щоб він не їхав.читайте такожУ Авакова оцінили ймовірність втечі Медведчука з України

"Я думаю, що в української влади була велика спокуса в тому, щоб Медведчук, як і Козак, взагалі не приїхали сюди, їх немає як фактора української політики. Але Путін, мабуть, сказав Медведчуку: "Вітя, вперед! Якщо треба буде, сідай, ми тебе будемо відмазувати". І Медведчук пішов на барикади", - підкреслив Дмитро Гордон.

Арешт Віктора Медведчука

  • Печерський районний суд міста Києва 13 травня обрав запобіжний захід Віктору Медведчуку у вигляді перебування під домашнім арештом до 9 липня.
  • Медведчук звинувачується в державній зраді: за версією слідства, мова йде про три епізоди - змова з Росією з метою видобутку енергоресурсів в окупованому Криму, передача росіянам секретних даних щодо одного з підрозділів ЗСУ і створення організації з метою посилення впливу в Україні за допомогою трудової міграції.
  • Президент РФ Володимир Путін піддав критиці арешт Віктора Медведчука і сказав, що такий процес демонструє репресії в Україні щодо політичних діячів, які хочуть домовитися з Москвою і вирішити конфлікт на Донбасі.
  • У Слузі народу розкритикували слова Путіна про Медведчука. Народна депутатка Галина Янченко назвала таку заяву втручанням в український політичний процес і закликала Кремль не забувати про можливе посилення санкцій проти Росії.

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