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Гордон оценил сценарий побега Медведчука и объяснил планы Путина

20 мая 2021, 04:33
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Медведчук мог бы покинуть территорию Украины, однако в таком сценарии не заинтересован Путин, считает Дмитрий Гордон.

Путин
Путин настоял на том, чтобы Медведчук остался в Украине – Гордон / Reuters

Киеву выгодно, чтобы глава политсовета ОПЗЖ Виктор Медведчук, которого подозревают в государственной измене, покинул территорию Украины. Но против этого наверняка выступает президент РФ Владимир Путин, так как его бегство автоматически становится ударом по позициям хозяина Кремля. Поэтому не исключено, что именно Путин настоял на том, чтобы Медведчук остался в Украине. Об этом заявил журналист Дмитрий Гордон.

В эфире телеканала Украина 24 он рассказал о том, что украинским властям действительно выгодно, чтобы Медведчук уехал из страны и, таким образом, перестал бы принимать участие в украинской политике.

"Я выскажу непопулярную точку зрения. Думаю, для украинской власти было бы здорово, чтобы Виктор Медведчук не приезжал в Украину, его бы осудили заочно и "здыхались" бы", - утверждает Гордон.

Однако Медведчук, по его мнению, остался в Украине, так как его бегство станет ударом по имиджу Путина. Подобный сценарий не выгоден Кремлю, именно поэтому нардеп от ОПЗЖ принял решение остаться.Читайте такжеБутусов объявил о плане побега Медведчука и предупредил об угрозах Путина

"Давайте подумаем, а что думает по этому поводу Путин. А Путин думает вот что. Если Медведчук сбежит, это будет позор для Путина. Потому что мало ему Януковича... ну ладно, Янукович не был его протеже, мы знаем, как Путин к нему плохо относился и относится. Но Медведчук – это Путин. И если ударили по Медведчуку, значит, ударили по Путину. И если Медведчук сбежал, значит, Путин сбежал. И Путина не поймут", - отметил журналист.

Как полагает Гордон, для Киева было бы важно, чтобы ни Тарас Козак, ни Виктор Медведчук не приезжали в Украину, фактически прекратив участвовать в украинском политическом процессе. Однако Путин, по всей видимости, сказал Медведчуку, чтобы он не уезжал.Читайте такжеУ Авакова оценили вероятность побега Медведчука из Украины

"Я думаю, что у украинской власти был большой соблазн в том, чтобы Медведчук, как и Козак, вообще не приехали сюда, их нет как фактора украинской политики. Но Путин, видимо, сказал Медведчуку: "Витя, вперед! Если надо будет, садись, мы тебя будем отмазывать". И Медведчук пошел на баррикады", - подчеркнул Дмитрий Гордон.

Арест Виктора Медведчука

  • Печерский районный суд города Киева 13 мая избрал меру пресечения Виктору Медведчуку в виде нахождения под домашним арестом до 9 июля.
  • Медведчук обвиняется в государственной измене: по версии следствия, речь идет о трех эпизодах – сговор с Россией с целью добычи энергоресурсов в оккупированном Крыму, передача россиянам секретных данных об одном из подразделений ВСУ и создание организации с целью усиления влияния в Украине при помощи трудовой миграции.
  • Президент РФ Владимир Путин подверг критике арест Виктора Медведчука и сказал, что такой процесс демонстрирует репрессии в Украине в отношении политических деятелей, которые хотят договориться с Москвой и разрешить конфликт на Донбассе.
  • В Слуге народа раскритиковали слова Путина о Медведчуке. Народный депутат Галина Янченко назвала такое заявление вмешательством в украинский политический процесс и призвала Кремль не забывать о возможном усилении санкций против России.

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