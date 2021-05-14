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Перша леді зізналася, що змінилося в Зеленському за роки його президентства

14 травня 2021, 13:29
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Чому Володимир Зеленський так різко змінив риторику, пояснила його дружина Олена Зеленська.

Перша леді зізналася, що змінилося в Зеленському за роки його президентства
Перша леді зізналася, що змінилося в Зеленському за роки його президентства / facebook / olenazelenska

Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю для передачі VIP з Наталією Мосейчук. Зокрема, вона розповіла, як і в чому змінився її чоловік Володимир Зеленський за два роки свого президентства.

За її словами, кардинальних змін у Зеленському не було – просто раніше більшість людей не розуміли справжній характер нинішнього президента.

"Він не змінився, він завжди таким був. Я знаю його дуже добре", - запевнила Олена Зеленська.

Вона уточнила, що змінилися не характер або схильності Зеленського – а лише його риторика.

"Просто прийшов час діяти. Можливо, у нього змінилася публічна риторика на більш жорстку, тому що більше бути лояльним і посміхатися вже сил немає. Але він не змінився", - запевняє дружина гаранта.

Інтерв'ю Олени Зеленської: головне

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