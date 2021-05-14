Перша леді зізналася, що змінилося в Зеленському за роки його президентства

Чому Володимир Зеленський так різко змінив риторику, пояснила його дружина Олена Зеленська.
Перша леді України Олена Зеленська дала відверте інтерв'ю для передачі VIP з Наталією Мосейчук. Зокрема, вона розповіла, як і в чому змінився її чоловік Володимир Зеленський за два роки свого президентства.
За її словами, кардинальних змін у Зеленському не було – просто раніше більшість людей не розуміли справжній характер нинішнього президента.
"Він не змінився, він завжди таким був. Я знаю його дуже добре", - запевнила Олена Зеленська.
Вона уточнила, що змінилися не характер або схильності Зеленського – а лише його риторика.
"Просто прийшов час діяти. Можливо, у нього змінилася публічна риторика на більш жорстку, тому що більше бути лояльним і посміхатися вже сил немає. Але він не змінився", - запевняє дружина гаранта.
Інтерв'ю Олени Зеленської: головне
- Як раніше повідомляв Гларед, Олена Зеленська розповіла про побут сім'ї президента: про держдачу і "40 машин охорони", а також, хто готує в їхньому домі.
- Також Олена Зеленська розкрила походження грошей на свої стильні сукні. Дружина президента України відповіла на провокаційні питання про своє вбрання для публічних заходів.
- Перша леді розкрила плани, чи поїде дочка президента Зеленського на навчання за кордон. Всі однокласники Олександри Зеленської збираються вчитися за кордоном.
Автор: Діана Бєловодська