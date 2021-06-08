Перший тур виборів виграв би Зеленський, Порошенко відстає з великим відривом - опитування / УНІАН

Якби зараз проходив перший тур виборів президента України, Володимир Зеленський отримав би понад чверть голосів виборців і випередив би інших ймовірних кандидатів.

Згідно з даними свіжого опитування Київського міжнародного інституту соціології (КМІС), за Володимира Зеленського в першому турі віддали б свої голоси 21,8% респондентів, що становить 27,3% серед тих, хто збирається голосувати і визначився з вибором.

Електоральна підтримка у Петра Порошенка майже вдвічі менша - за нього в першому турі готові проголосувати 11,7% всіх респондентів і 14,6% тих, хто визначився з вибором.

На третьому місці в рейтингу електоральних симпатій Юлія Тимошенко - їй готові подарувати свої голоси 9,5% всіх респондентів і 11,9% тих, хто визначився з вибором.

Далі йде Ігор Смешко - 7,6% і 9,5% відповідно, і Юрій Бойко - 7,3% і 9,2% відповідно.

Інші кандидати мають низьку підтримку.

Водночас понад 50% респондентів не підтримують ідею балотування президента Володимира Зеленського на другий термін.

Зокрема, 37% респондентів підтримують ідею балотування на другий термін, не підтримують - 54,5%.

Дослідження проводив КМІС в період з 27 травня до 1 червня методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI). Було опитано 2000 респондентів методом телефонних інтерв'ю з використанням комп'ютера на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів з квотним відбором, у всіх регіонах України, крім окупованих територій.

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