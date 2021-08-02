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Під ударом - школи і транспорт: в Україну будуть обмеження для тих, хто не прищепився від COVID-19

2 серпня 2021, 12:06

У разі нового спалаху коронавірусу працюватимуть тільки ті школи, де зробили щеплення не менше 80% вчителів, нагадав Михайло Радуцький.

вакцинація
Україна з часом змушена буде впроваджувати обмеження для тих, хто не зробив щеплення від коронавірусу - Радуцький / УНІАН

В Україні мають намір впровадити обмеження діяльності водіїв громадського транспорту, співробітників підприємств сфери громадського харчування, а також комерційних або комунальних структур у тому випадку, якщо вони не зроблять щеплення проти COVID-19. У разі нового сплеску коронавірусу, працюватимуть тільки ті школи, де вакцинацію пройшли не менше 80% педагогічного складу. Про це заявив голова комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації Михайло Радуцький.

"Україна з часом також буде змушена впроваджувати обмеження для нещеплених громадян. МОЗ вже анонсував, що у разі погіршення епідемічної ситуації працюватимуть школи, де вакциновано не менше 80% вчителів", - пише парламентарій на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

читайте такожДопуск до кафе, ресторанів і ТРЦ – тільки для тих, хто з щепленням: у МОЗ попередили українцівНа його думку, такі обмеження можна було б запустити для водіїв громадського транспорту, співробітників закладів сфери громадського харчування, а також комерційних і комунальних структур, співробітники яких працюють з населенням.

Кому загрожують обмеження без щеплення від COVID-19

  • Водіям громадського транспорту
  • Працівникам закладів громадського харчування
  • Співробітникам комерційних підприємств
  • Працівникам комунальних структур
  • Школам з низьким відсотком вакцинації серед викладачів

Також він додав, що вакцинація наразі не є обов'язковою в країні, проте бажано, щоб особи, які працюють з іншими людьми, були вакциновані.

"Ми в Україні не кажемо про обов'язкову вакцинацію... але цілком справедливо вимагати, щоб роботу, яка передбачає контакт з великою кількістю людей, виконували вакциновані співробітники", - підкреслив Михайло Радуцький.

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Вакцинація від COVID-19 та обмеження в Україні

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко раніше заявляв, що у разі нового локдауну в Україні можуть з'явитися певні привілеї для тих, хто зробив щеплення від коронавірусу. Йдеться про можливість відвідувати кафе і ресторани в умовах жорсткого карантину.

Ляшко уточнював, що вакцинація від коронавірусу в Україні, як і раніше, є добровільною, причому вже 60% дорослого населення готові зробити щеплення.

Примітно, у Святошинському районі Києва вже попередили вчителів, що з 1 вересня їх можуть не допустити до роботи у тому випадку, якщо вони не зроблять щеплення від COVID-19. Однак у районному управлінні освіти також уточнили, що на практиці навряд чи хтось відсторонить педагогів від роботи.

Верховна Рада новини України Михайло Радуцький вакцинація від коронавірусу
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