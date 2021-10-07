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Разумкова відправили у відставку

7 жовтня 2021, 11:47

Депутати Верховної Ради IX скликання проголосували за відставку Дмитра Разумкова з посади спікера українського парламенту. "За" було 284 нардепи.

Разумков
Дмитро Разумков / УНІАН

Дмитро Разумков вже більше не займає посаду спікера українського парламенту.

Таке рішення було прийнято сьогодні на засіданні Верховної Ради в четвер, 7 жовтня.

За відкликання Разумкова з посади спікера Ради проголосували 284 нардепи.

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Зараз Разумков перебуває в статусі позафракційного нардепа. До того він публічно говорив, що продовжить працювати, збере команду і піде до суду, якщо його спробують позбавити депутатського мандата.

Як повідомляє нардеп Олексій Гончаренко, Дмитру Разумкову відвели місце на галерці Ради - поруч з місцями, де розташовується фракція "європейської солідарності" (політсили Петра Порошенка).

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Новим головою Верховної Ради, кажуть експерти, стане перший віце-спікер Руслан Стефанчук, а першим віце-спікером може стати голова партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

Нагадаємо, конфлікт між керівництвом фракції Слуга народу і спікером парламенту виник через законопроект про олігархів. На думку керівництва президентської партії, Разумков навмисне намагався перешкодити його прийняттю.

30 вересня голова фракції СН Давид Арахамія офіційно запросив підписні листи для відкликання Разумкова з посади спікера. Того ж дня той заявив, що не може підписати закон про олігархів - нібито через позицію профільного комітету.

2 жовтня у Трускавці депутати президентської партії зібрали необхідні 150 підписів під колективною ініціативою про відкликання спікера. І тоді ж президент країни Володимир Зеленський заявив, що Разумков більше не є членом команди Слуги народу.

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Верховна Рада Слуга народу Дмитро Разумков
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