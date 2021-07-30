УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Політика

Сценарій України щодо Донбасу і СП-2: у Слузі народу розкрили плани на зустріч Зеленського і Байдена

30 липня 2021, 07:10

Україна очікує на більшу допомогу від США у військовій сфері, сказав Олександр Корнієнко.

Зеленський
Зеленський на перемовинах з Байденом представить сценарій Києва щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі – Корнієнко / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і господар Білого дому Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні обговорять питання припинення військових дій на Донбасі, Нормандський формат, проблему Північного потоку-2, а також енергетичну безпеку. Українська делегація спробує пояснити американцям своє бачення Мінських угод і підніме питання збільшення обсягів військової допомоги. Про це заявив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Зеленський ставитиме питання Байдену щодо ситуації з Північним потоком-2 і гарантій безпеки для української держави. Також він поговорить з американським президентом щодо підключення Штатів до Нормандського формату. Українська сторона представить своє бачення врегулювання військового конфлікту на Донбасі та імплементацію Мінських угод. При цьому Київ розраховує на збільшення обсягів військової допомоги від Вашингтона.

читайте такожПоступки Росії і тиск Заходу: Зеленський оголосив про зустріч щодо Донбасу"Президент ставитиме питання і щодо "Північному потоку-2", щодо енергетичної, національної безпеки, щодо залучення так чи інакше США до Нормандського формату. Ми спробуємо пояснити, як ми бачимо виконання Мінських угод, як ми бачимо мирний процес. Треба піднімати питання і про обсяги військової допомоги, їх точно можна збільшувати, ми очікуємо від американського народу більше допомоги. Звичайно, це економічні питання, Захист інвесторів", - зазначив Корнієнко.

Також він додав, що Київ продовжує реалізацію реформ, на яких наполягає Захід, однак є і певні проблеми. Зокрема, йдеться про модернізацію корпоративного управління та оновлення Антимонопольного комітету.

"Я думаю, нам тут є чим похвалитися, відзвітувати, що за ці два роки у цій сфері зроблено. Ну і, звичайно, це пакети реформ, про які нам колеги не втомлюються нагадувати, а ми не втомлюємося їх робити. У нас в підвішеному стані реформа корпоративного управління, яка є дуже важливою для партнерів, реформа Антимонопольного комітету. Думаю, всі ці питання задаватимуться на зустрічі (у Вашингтоні)", - підкреслив Олександр Корнієнко.

Реклама

Питання Донбасу і СП-2 на зустрічі Зеленського і Байдена

У Білому домі 21 липня, після оголошення угоди США і ФРН щодо Північного потоку-2, випустили офіційну заяву, згідно з якою президент України Володимир Зеленський запрошений до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом на 30 серпня.

Угода Вашингтона і Берліна щодо СП-2 є декларацією, в якій зафіксовані обіцянки Заходу Україні, серед яких продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через українську ГТС ще на 10 років. Якщо Москва піде на нову агресію проти Києва, Німеччина повинна буде впровадити національні антиросійські санкції і закликати ЄС прийняти аналогічне рішення.

На Банковій розкритикували домовленості Штатів і Німеччини щодо Північного потоку-2. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров сказав, що декларація нічого не гарантує Києву. Українська держава вимагає конкретних зобов'язань щодо ненападу Росії і питання транзиту. Допоки питання не вирішені, Україна буде продовжуватиме вести перемовини із Заходом і боротися з СП-2.

Що стосується Донбасу, президент Зеленський казав, що під час своєї поїздки до Вашингтона він має намір попросити Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. За його словами, США можуть бути підключені до Нормандського формату у тому випадку, якщо з цим погодяться Німеччина, Франція і Росія.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Байден на перемовинах із Зеленським закликатиме українського гаранта до виконання Мінських угод на невигідних Києву умовах. Крім того, в Білому домі прагнуть ізолювати Зеленського від перемовин з Конгресом, що і стало причиною перенесення його візиту до Вашингтона на 30 серпня.

Володимир Зеленський Джо Байден Північний потік-2 новини України новини Донбасу
Зараз ви переглядаєте новину «Сценарій України щодо Донбасу і СП-2: у Слузі народу розкрили плани на зустріч Зеленського і Байдена». Інші новини політики читайте в розділі «Політика». Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter. Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl + Enter
Реклама
Популярне
Лікарі відповіли, чи не стане МакЅим "овочем" після коми і лікуванняЛікарі відповіли, чи не стане МакЅим "овочем" після коми і лікування Весілля Юлі Зайки і Богдана Юсипчука виявилася справжнім, але з однією умовоюВесілля Юлі Зайки і Богдана Юсипчука виявилася справжнім, але з однією умовою Жорстоке вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: всі подробиціЖорстоке вбивство 6-річної Мирослави Третяк на Харківщині: всі подробиці Маша Полякова грайливо показала груди на гарячих кадрахМаша Полякова грайливо показала груди на гарячих кадрах Ілюзія контролю: навіщо Зеленський затіяв перестановку в силовому блоціІлюзія контролю: навіщо Зеленський затіяв перестановку в силовому блоці

Останні новини

06:00

Ядерна зброя України і шантаж: Ілларіонов попередив про небезпеку заяви Арахамії

05:28

Лукашенко покликав війська Росії до Білорусі: у Путіна оголосили про готовність і назвали сценарій Відео

05:02

Місячний гороскоп на тиждень 2-8 серпня для всіх знаків Зодіаку: зміни в житті, кредити і любов Відео

04:43

Секретів немає: "кіберпартизани" злили паспортні дані силовиків і оточення Лукашенка Відео

04:22

Як легко й швидко прибрати живіт у домашніх умовах: 4 вибухові вправи на прес

Реклама
03:50

День народження Гаррі Поттера: дата і цікаві факти про поттеріану

03:02

Мішель Андраде похвалилася стрункими ніжками в звабливій позі

02:41

У магазині Epic Games Store роздають безплатно дві чудові ігри Відео

02:16

"Водна війна": РФ відкриває новий фронт у боротьбі за Крим - Financial Times Відео

01:37

На Україну чекають колосальні проблеми в майбутньому опалювальному сезоні - експерт

00:51

Диня впливає на сексуальність: експерт розкрила несподівану користь ароматного десерту

00:20

Гороскоп на сьогодні 31 липня для всіх знаків Зодіаку: плітки, збитки або нове знайомство Відео

30 липня, п'ятниця
23:58

Названо 4 речі, які не можна віддавати і викидати Відео

23:16

"Ти покидьок": Милованов і Данилюк побилися на дні народженні - ЗМІ

22:49

Битва за Чауса: НАБУ показало відео погоні за суддею, а СБУ заявила, що служителя Феміди у них немає Відео

22:41

Україну на вихідних чекає небезпечна погода: налетить шторм і град зі шквалами Відео

22:04

Зеленський доручив підвищити зарплати медикам: хто отримає надбавку

21:52

Після святкування у в'язницю: наречений на Буковині влаштував стрілянину на власному весіллі Відео

21:50

Вино і калорії: що потрібно знати Відео

21:29

МОЗ назвало кількість українців з антитілами до коронавірусу Відео

Реклама
21:18

Ворожнеча з РФ і перший Майдан: у Держдумі вибухнули звинуваченнями через інтеграцію України до НАТО Відео

21:17

Як мастурбація впливає на імунітет: вчені дали відповідь Відео

21:00

"Міг помститися": місцеві жителі назвали версію вбивства 6-річної Мирослави Третяк Відео

20:41

Кордони України - у повну бойову відповідність: в РНБО назвали новий наказ Зеленського Відео

20:40

Green Grey продовжили скандал після публікації викривального відео з учасником групи

20:30

Масштабні пожежі в Туреччині: відпочивальники ночують на пляжах Відео

20:23

Прикмети на 31 липня: що не можна робити і як не потрапити в біду Відео

20:10

Костя Войтенко йде на Танці з зірками 2021 і передав #танціззіркаміchallenge

19:59

Календар магнітних бур на серпень 2021 року: коли чекати ударів Відео

19:54

Заборона протестів, мінус камери і телефони: Зеленський зробив заяву щодо закону про нацспротив

19:53

Кара Делевінь вразила уяву спокусливими формами у бікіні

19:35

Аномалії клімату: поки по всьому світу спека, Бразилію засипало снігом Відео

19:30

Свистопляска з "непереможними" ракетами, або Запах катастрофи Погляд

19:26

Стан МакЅим залишається на межі кризи після виходу з хімічної коми

19:22

Готують "тарифний майдан": Зеленський вимагає не підвищувати тарифи для населення Відео

19:17

Сильна країна, яка мчить до НАТО і ЄС: ухвалено Стратегію зовнішньої політики України Відео

18:46

РНБО запровадила санкції проти трьох контрабандистів і 24 компаній Відео

18:20

Як не потрапити на гачок екорейдерів - поради юристів Відео

18:18

Сутички, газ і крики "Ганьба": активісти прорвалися в будівлю Офісу президента через ЛГБТ-акцію Відео

18:07

Смертельна ДТП під Києвом: на зупинці загинули 10-річна дитина і 60-річний чоловік

Реклама
18:00

Мир на Донбасі в обмін на "формулу Штайнмаєра": Україна поставила Росії умову Відео

17:58

"Це буде арешт": адвокат Чауса розповів, куди відвезли скандального екссуддю Відео

17:40

Екорейдерство в Україні набирає загрозливих масштабів - експерти Відео

17:31

Сім ознак хворого кишечника: головні показники Відео

17:30

Перетворимося на пустелю: в Україні зникне бабине літо - еколог Відео

17:15

Мати підлітка, підозрюваного у вбивстві 6-річної харків'янки, заявила, що з дітьми був чоловік

16:37

"Намордниками хочуть задавити": українка влаштувала скандал у літаку через маску Відео

16:33

Апеляційний суд залишив кума Путіна під домашнім арештом

16:15

"Пекельний колгосп та повний несмак": ексведучий Орла і Решки розніс відпочинок в Одесі

16:15

Викрадений суддя Чаус знайшовся на Вінниччині: прийшов у трусах до села Мазурівка

Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
© 2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Ми використовуемо cookies
Прийняти