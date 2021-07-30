Сценарій України щодо Донбасу і СП-2: у Слузі народу розкрили плани на зустріч Зеленського і Байдена

Зеленський на перемовинах з Байденом представить сценарій Києва щодо вирішення військового конфлікту на Донбасі – Корнієнко / УНІАН

Президент України Володимир Зеленський і господар Білого дому Джо Байден під час зустрічі у Вашингтоні обговорять питання припинення військових дій на Донбасі, Нормандський формат, проблему Північного потоку-2, а також енергетичну безпеку. Українська делегація спробує пояснити американцям своє бачення Мінських угод і підніме питання збільшення обсягів військової допомоги. Про це заявив глава партії Слуга народу Олександр Корнієнко.

У ефірі телеканалу Україна 24 він розповів про те, що Зеленський ставитиме питання Байдену щодо ситуації з Північним потоком-2 і гарантій безпеки для української держави. Також він поговорить з американським президентом щодо підключення Штатів до Нормандського формату. Українська сторона представить своє бачення врегулювання військового конфлікту на Донбасі та імплементацію Мінських угод. При цьому Київ розраховує на збільшення обсягів військової допомоги від Вашингтона.

читайте такожПоступки Росії і тиск Заходу: Зеленський оголосив про зустріч щодо Донбасу"Президент ставитиме питання і щодо "Північному потоку-2", щодо енергетичної, національної безпеки, щодо залучення так чи інакше США до Нормандського формату. Ми спробуємо пояснити, як ми бачимо виконання Мінських угод, як ми бачимо мирний процес. Треба піднімати питання і про обсяги військової допомоги, їх точно можна збільшувати, ми очікуємо від американського народу більше допомоги. Звичайно, це економічні питання, Захист інвесторів", - зазначив Корнієнко.

Також він додав, що Київ продовжує реалізацію реформ, на яких наполягає Захід, однак є і певні проблеми. Зокрема, йдеться про модернізацію корпоративного управління та оновлення Антимонопольного комітету.

"Я думаю, нам тут є чим похвалитися, відзвітувати, що за ці два роки у цій сфері зроблено. Ну і, звичайно, це пакети реформ, про які нам колеги не втомлюються нагадувати, а ми не втомлюємося їх робити. У нас в підвішеному стані реформа корпоративного управління, яка є дуже важливою для партнерів, реформа Антимонопольного комітету. Думаю, всі ці питання задаватимуться на зустрічі (у Вашингтоні)", - підкреслив Олександр Корнієнко.

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Питання Донбасу і СП-2 на зустрічі Зеленського і Байдена

У Білому домі 21 липня, після оголошення угоди США і ФРН щодо Північного потоку-2, випустили офіційну заяву, згідно з якою президент України Володимир Зеленський запрошений до Вашингтона на зустріч з Джо Байденом на 30 серпня.

Угода Вашингтона і Берліна щодо СП-2 є декларацією, в якій зафіксовані обіцянки Заходу Україні, серед яких продовження угоди з Росією щодо транзиту газу через українську ГТС ще на 10 років. Якщо Москва піде на нову агресію проти Києва, Німеччина повинна буде впровадити національні антиросійські санкції і закликати ЄС прийняти аналогічне рішення.

На Банковій розкритикували домовленості Штатів і Німеччини щодо Північного потоку-2. Прессекретар президента Сергій Нікіфоров сказав, що декларація нічого не гарантує Києву. Українська держава вимагає конкретних зобов'язань щодо ненападу Росії і питання транзиту. Допоки питання не вирішені, Україна буде продовжуватиме вести перемовини із Заходом і боротися з СП-2.

Що стосується Донбасу, президент Зеленський казав, що під час своєї поїздки до Вашингтона він має намір попросити Байдена взяти участь у перемовинах щодо Донбасу. За його словами, США можуть бути підключені до Нормандського формату у тому випадку, якщо з цим погодяться Німеччина, Франція і Росія.

Російський політолог Андрій Піонтковський вважає, що Байден на перемовинах із Зеленським закликатиме українського гаранта до виконання Мінських угод на невигідних Києву умовах. Крім того, в Білому домі прагнуть ізолювати Зеленського від перемовин з Конгресом, що і стало причиною перенесення його візиту до Вашингтона на 30 серпня.