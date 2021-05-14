Венедиктова зізналася, в якому випадку піде у відставку

Венедиктова назвала причини відставки / УНІАН

Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що не тримається за своє крісло і готова піти у відставку. Однак для цього, за її словами, мають бути вагомі підстави, сказала вона в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.

"Я прийшла в це крісло не триматися за нього, а зробити максимально і чесно... Для цього мають бути абсолютно зрозумілі підстави", - сказала генпрокурор.

Вона виключила, що подасть у відставку, якщо справа про можливу державну зраду нардепа Віктора Медведчука провалиться в суді.

читайте такожГенпрокурор Венедиктова подала в суд на Яніна Соколова

"Я піду у відставку, якщо я буду вважати, що зробила професійно неетично щось, тому що, якщо я зроблю злочин, мене по-іншому звільнять. Якщо Верховна Рада так вирішить-це буде їх рішення. Тому давайте виходити з того, чесно я зробила роботу або нечесно", - додала Венедиктова.