Венедиктова зізналася, в якому випадку піде у відставку

Вона виключила, що подасть у відставку, якщо справа про можливу державну зраду нардепа Віктора Медведчука провалиться в суді.
Генпрокурор Ірина Венедіктова заявила, що не тримається за своє крісло і готова піти у відставку. Однак для цього, за її словами, мають бути вагомі підстави, сказала вона в ефірі програми Свобода слова Савіка Шустера.
"Я прийшла в це крісло не триматися за нього, а зробити максимально і чесно... Для цього мають бути абсолютно зрозумілі підстави", - сказала генпрокурор.
Вона виключила, що подасть у відставку, якщо справа про можливу державну зраду нардепа Віктора Медведчука провалиться в суді.
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"Я піду у відставку, якщо я буду вважати, що зробила професійно неетично щось, тому що, якщо я зроблю злочин, мене по-іншому звільнять. Якщо Верховна Рада так вирішить-це буде їх рішення. Тому давайте виходити з того, чесно я зробила роботу або нечесно", - додала Венедиктова.
- Раніше Ірина Венедиктова під час брифінгу заявила про те, що народного депутата Віктора Медведчука в окупованому Криму, пов'язаний з розробкою Чорноморського шельфу, може завдати значних збитків Україні. Але точний їх розмір повинна встановити експертиза.
- Також Генеральний прокурор України Ірина Венедиктова вважає, що кримінальне провадження проти депутата від опозиційної платформи - за життя Віктора Медведчука є " перспективним "і може призвести до"посадки".