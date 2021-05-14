Венедиктова призналась, в каком случае уйдет в отставку

Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.
Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не держится за свое кресло и готова уйти в отставку. Однако для этого, по ее словам, должны быть веские основания, сказала она в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.
"Я пришла в это кресло не держаться за него, а сделать максимально и честно... Для этого должны быть абсолютно понятные основания", - сказала генпрокурор.
Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.
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"Я уйду в отставку, если я буду считать, что сделала профессионально неэтично что-то, потому что, если я сделаю преступление, меня по-другому уволят. Если Верховная Рада так решит - это будет их решение. Поэтому давайте исходить из того, честно я сделала работу или нечестно ", - добавила Венедиктова.
- Ранее Ирина Венедиктова во время брифинга заявила о том, Бизнес народного депутата Виктора Медведчука в оккупированном Крыму, связанный с разработкой Черноморского шельфа, может нанести значительные убытки Украине. Но точный их размер должна установить экспертиза.
- Также Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что уголовное производство против депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука является "перспективным" и может привести к "посадке".