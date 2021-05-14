УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Венедиктова призналась, в каком случае уйдет в отставку

14 мая 2021, 22:33

Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.

Венедиктова
Венедиктова назвала причины отставки / УНИАН

Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что не держится за свое кресло и готова уйти в отставку. Однако для этого, по ее словам, должны быть веские основания, сказала она в эфире программы Свобода слова Савика Шустера.

"Я пришла в это кресло не держаться за него, а сделать максимально и честно... Для этого должны быть абсолютно понятные основания", - сказала генпрокурор.

Она исключила, что подаст в отставку, если дело о возможной государственной измены нардепа Виктора Медведчука провалится в суде.

Читайте такжеГенпрокурор Венедиктова подала в суд на Янину Соколову

"Я уйду в отставку, если я буду считать, что сделала профессионально неэтично что-то, потому что, если я сделаю преступление, меня по-другому уволят. Если Верховная Рада так решит - это будет их решение. Поэтому давайте исходить из того, честно я сделала работу или нечестно ", - добавила Венедиктова.

  • Ранее Ирина Венедиктова во время брифинга заявила о том, Бизнес народного депутата Виктора Медведчука в оккупированном Крыму, связанный с разработкой Черноморского шельфа, может нанести значительные убытки Украине. Но точный их размер должна установить экспертиза.
  • Также Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что уголовное производство против депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука является "перспективным" и может привести к "посадке".
отставка новости Украины Офис генпрокурора Ирина Венедиктова
Сейчас вы просматриваете новость «Венедиктова призналась, в каком случае уйдет в отставку». Другие новости политики читайте в разделе «Политика». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
Жена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фотоЖена Димы Комарова удивила нежным образом на ярком фото Вознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвыВознесение Господне 2021: какого числа, что нельзя делать, молитвы Ведущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проектаВедущая 1+1 Елена Кравец рассказала о смене имиджа накануне премьеры проекта Путин получил золотую акциюПутин получил золотую акцию Какие симптомы у "нераспознанного" сердечного приступа: врач дал ответКакие симптомы у "нераспознанного" сердечного приступа: врач дал ответ

Последние новости

23:06
Шикарные шорты и элегантные бермуды врываются в моду на лето 2021
22:58
Степанов рассказал подробности вакцинации по выходным Видео
22:48
Арестович пояснил, почему Ермак потребовал заседания советников Нормандской четверки
22:40
Вирусолог разгромила страшилку насчет индийского штамма COVID-19: грозит ли Украине "черный грибок" Видео
22:33
Венедиктова призналась, в каком случае уйдет в отставку
Реклама
21:40
Симптомы деменции: две проблемы с деньгами, указывающие на то, что вы, возможно, на ранних стадиях Видео
21:40
Слепаков обматерил "доброжелателей" из-за Путина
21:16
Отставка главы Минздрава Степанова: кто претендует на его место
21:15
Mass Effect Legendary Edition официально в продаже: что нужно знать перед покупкой Видео
20:56
В России разразились условием по расширению списка недружественных стран Видео
20:51
В Чехии пригрозили России проблемами с ЕС из-за решения по указу Путина Видео
20:11
Выяснилось, кто может занять место министров Петрашко и Криклия Видео
20:06
В Ровно заведующая детсадом присваивала премии и устроила травлю - журналисты Видео
19:55
Придётся запастись терпением: СМИ раскрыли дату выхода God of War Ragnarok Видео
19:47
У Зеленского раскрыли планы по закону президента об олигархах Видео
19:39
Печальный прогноз ВОЗ по коронавирусу: названы опасные страны Видео
19:15
Россия по указу Путина впервые объявила список недружественных стран Видео
19:05
В Метинвесте совершили кардинальную реструктуризацию долговых обязательств
19:00
Министры экономики и транспорта уходят в отставку - нардеп Видео
19:00
Какая связь между сексом и человеческим долголетием - ответ ученых Видео
Реклама
18:56
К команде Hitman присоединились два известных разработчика Видео
18:54
США ввели санкции против украинцев - Данилов Видео
18:48
Радоница в 2021 году: какого числа и что делать Видео
18:25
В Индии в больнице изнасилованием COVID-больную довели до смерти Видео
18:22
Шмыгаль заявил об инициативе по решению кризиса с Нафтогазом Видео
18:15
СНБО ввел санкции против 111 криминальных авторитетов - Зеленский Видео
17:47
Дан Балан рассказал, что на самом деле было между ним и Тиной Кароль на Голосі країни
17:33
Как поздравить с Днем фрилансера: поздравления и открытки Видео
17:26
Семенченко объявили о подозрении в теракте за обстрел здания 112 канала Видео
17:12
Не забудьте бесплатно забрать копию Horizon Zero Dawn для PS4 или PS5 Видео
17:09
Названы крупнейшие торговые партнеры Украины в первом квартале 2021 года
17:00
Магнитная буря с 15 мая 2021: как пережить красный удар в 5 баллов Видео
16:37
В Минкульт прокомментировали слухи о блокировке YouTube-канала Дудя в Украине Видео
16:21
Вышел трейлер скандальной драмы о темнокожей королеве Великобритании Видео
16:19
Новинки Lenovo: мышь с беспроводной зарядкой и пауэбанк для ноутбуков
15:56
На Киевщине нашли повешенным 14-летнего подростка с патронами Видео
15:48
Могильный беспредел: в РФ устроили чемпионат на скорость среди гробокопателей Видео
15:47
Путин объявил о "бизнесе" представителей властей Украины в России и Крыму Видео
15:25
Oppo представила беспроводные метки – аналог AirTag от Apple Видео
15:17
Потап назвал дату выхода первого трека из альбома ПТП без рекламы
Реклама
15:02
У Путина сделали заявление об обострении конфликта Армении и Азербайджана Видео
14:47
Путин ответил на арест своего кума Медведчука и выдвинул обвинение Украине Видео
14:43
Одна из лучших игр 2020-го получит сиквел Видео
14:39
Ассоциация настаивает на изменениях в правила поставки газа
14:30
Кожный барьер: пять признаков того, что вы повредили его Видео
14:28
Дима Комаров показал мусульманские развлечения без цензуры
14:24
Украинцам назвали срок переоформления субсидий: куда и с чем обращаться Видео
14:18
Alyona Alyona призналась, как бойфренд доставляет ей удовольствие
14:18
В Украине зафиксировали цены на бензин и ДТ: сколько стоит топливо
13:42
Мишель Андраде перевела песню Echale на украинский язык Видео
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять