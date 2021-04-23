Генпрокурор Венедиктова намекнула, что кума Путина могут посадить

Венедиктова оценила перспективность дела против Медведчука / УНИАН

Генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова считает, что уголовное производство против депутата от Оппозиционной платформы - За жизнь Виктора Медведчука является "перспективным" и может привести к "посадке".

По ее словам, прокуроры работают ежедневно для достижения результата. При этом генпрокурор не смогла назвать сроки, когда будет подписан процессуальный документ в отношении политика. Об этом она сообщила в эфире передачи Право на власть на канале 1+1.

"Я не могу говорить какие-то определенные вещи, потому что это мой субъект. Любой народный депутат - это мой субъект. Подозрение буду подписывать я. Можем (посадить, - ред.)? Да, можем. Вижу ли перспективу? Да, вижу. Работают правоохранительные органы? Работают. Следствие продолжается. Когда мы выйдем на процессуальный документ, подписанный генеральным прокурором Венедиктовой? Дату я вам назвать не могу", - заявила генпрокурор.

Кроме того Венедиктова рассказала, что подписала пять подозрений народным депутатам. По ее словам, институт снятия неприкосновенности работает.

Санкции против Виктора Медведчука – о чем ранее писал Главред:

19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО порекомендовало ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц, среди них Виктор Медведчук и его супруга Оксана Марченко.

В СБУ заявили, что решение СНБО базировалось в том числе и на доказательствах спецслужбы, которая продолжает документировать возможную причастность данных лиц к финансированию терроризма в ОРДЛО.

20 февраля президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о санкциях против народного депутата от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктора Медведчука и его окружения.

21 февраля президент Владимир Зеленский вернул в государственную собственность Украины проходящий по ее территории участок трубопровода Самара-Западное направление.

Сам нардеп от ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что не имеет никакого отношения к нефтепродуктопроводу Самара – Западное направление, который попал под санкции СНБО, одобренные президентом Владимиром Зеленским.

Справка. Украина получает через нефтепровод Самара - Западное направление дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания "ПрикарпатЗападтранс". Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением украинского политика Виктора Медведчука, который поддерживает тесные контакты с российским президентом Владимиром Путиным.