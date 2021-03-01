Медведчук открестился от попавшей под санкции "нефтяной трубы"

Виктор Медведчук прокомментировал информацию о владельцах ПрикарпатЗападтранса.
Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук прокомментировал информацию о том, что он является владельцем нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.
В комментарии ВВС Украина он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к нефтепродуктопроводу, который попал под санкции СНБО, одобренные президентом Владимиром Зеленским.
"(К этому нефтепродуктопроводу, – ред.) никогда не имели отношения ни я, ни члены моей семьи. Медведчук никогда не имел отношения к этой трубе… никогда вообще, даже до 1991 года", - отметил нардеп от ОПЗЖ.
По его словам, несколько лет назад он обжаловал в суде распространение информации о своей причастности к этому нефтепродуктопроводу.
В то же время Медведчук уточнил, что если бы нефтепродуктопровод был общесоюзной собственностью, то должен был бы после распада СССР перейти в собственность Украины. Однако, по его словам, это была собственность РСФСР, поэтому после распада СССР право собственности на трубопровод могло бы перейти к Российской Федерации.
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Что известно о нефтепродуктопроводе Самара - Западное направление:
Украина получает по нефтепродуктопроводу дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания ПрикарпатЗападтранс. Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением Виктора Медведчука.
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Санкции Украины:
- 19 февраля состоялось заседание Совета национальной безопасности и обороны Украины, по результатам которого президенту предложили ввести новые санкции, в том числе против граждан Украины. СНБО рекомендует ввести санкции против 19 юридических лиц и 8 физических лиц. Из восьми юрлиц – пятеро являются гражданами Украины.
- Санкции против телеканалов NewsOne, ZIK и 112 Украина, управление которыми приписывают Медведчуку, Владимир Зеленский ввел своим указом в начале февраля. В частности, они предусматривают блокирование и аннулирование лицензий. Ограничительные меры введены на пять лет.