Медведчук открестился от попавшей под санкции "нефтяной трубы"

Виктор Медведчук / УНИАН

Народный депутат от Оппозиционной платформы – За жизнь Виктор Медведчук прокомментировал информацию о том, что он является владельцем нефтепродуктопровода Самара – Западное направление.

В комментарии ВВС Украина он подчеркнул, что не имеет никакого отношения к нефтепродуктопроводу, который попал под санкции СНБО, одобренные президентом Владимиром Зеленским.

"(К этому нефтепродуктопроводу, – ред.) никогда не имели отношения ни я, ни члены моей семьи. Медведчук никогда не имел отношения к этой трубе… никогда вообще, даже до 1991 года", - отметил нардеп от ОПЗЖ.

По его словам, несколько лет назад он обжаловал в суде распространение информации о своей причастности к этому нефтепродуктопроводу.

В то же время Медведчук уточнил, что если бы нефтепродуктопровод был общесоюзной собственностью, то должен был бы после распада СССР перейти в собственность Украины. Однако, по его словам, это была собственность РСФСР, поэтому после распада СССР право собственности на трубопровод могло бы перейти к Российской Федерации.

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Что известно о нефтепродуктопроводе Самара - Западное направление:

Украина получает по нефтепродуктопроводу дизельное топливо из России и Беларуси, в том числе для транзита в Европу. Украинский участок нефтепровода эксплуатирует компания ПрикарпатЗападтранс. Как сообщает DW, ее владельцами выступают белорусский предприниматель Николай Воробей и гражданин Германии Анатолий Шефер. Шефера связывают с окружением Виктора Медведчука.

Санкции Украины: