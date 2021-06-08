Зеленський оголосив Байдену про нову ініціативу Києва щодо вступу України до НАТО

Зеленський у розмові з Байденом запропонував створити конкретний механізм вступу України до НАТО / president.gov.ua

Президент України Володимир Зеленський під час телефонної розмови з господарем Білого дому Джо Байденом акцентував увагу на необхідності створення реальної "дорожньої карти" щодо інтеграції Києва до НАТО з її чіткою прив'язкою до конкретних календарних дат. Як вважає український гарант, замість заяв і декларацій про наміри питання треба вже вирішувати.

"Не може бути сумнівів у тому, що Україна за своїм ціннісним фундаментом є невід'ємною частиною Європи. Зараз, у новій ситуації у Європі, потрібен саме логістичний план вступу України до Альянсу у близькому майбутньому. НАТО для нашої держави – це спосіб максимального захист", - сказав Зеленський американському главі держави Байдену під час телефонної розмови, повідомляє пресслужба Офісу президента.читайте такожЗеленський прокоментував виправлення слів Байдена про членство України у НАТО

Також у ОП підкреслили, що інтеграція України до Північноатлантичного альянсу допоможе створити передумови для припинення військового конфлікту на Донбасі.

Перемовини Байдена і Зеленського

Президент України Володимир Зеленський раніше заявляв, що він розчарований позицією США щодо ситуації з газопроводом СП-2. За його словами, про відмову Вашингтона від санкцій щодо Nord Stream AG він дізнався з преси. У зв'язку з цим Зеленський закликав Байдена провести зустріч перед тим, як американський глава держави відправиться на перемовини з Путіним.

Того ж дня відбулася телефонний розмова Володимира Зеленського та Джо Байдена. За підсумками перемовин Байден запросив Зеленського приїхати на перемовини до Вашингтона і пообіцяв підтримку України під час зустрічі з Путіним у Женеві.

Пізніше у Офісі президента розповіли деталі перемовин Байдена і Зеленського: сторони обговорили питання газопроводу СП-2, вступ України до НАТО, війну на Донбасі. Вже в липні Зеленський відправиться до Вашингтона, де обговорить з Байденом деталі женевського саміту США і Росії.