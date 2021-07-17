Зеленський схвалив закон про податкову амністію для українців / Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський підписав закони №1539-9 і №1542-9, ухвалені парламентом 15 червня. Вони запроваджують податкову амністію для українців. Перший закон дозволяє добровільно задекларувати свої активи, а інший - звільняє від відповідальності.

Як повідомили 16 липня в Офісі президента, "документ створює стимули для виведення з тіні доходів, прихованих від оподаткування, і сприятиме залученню в економіку України додаткових ресурсів".

Так, закон дозволяє з 1 вересня 2021 року до 1 вересня 2022 року легалізувати свої доходи. Узаконити їх можна, заплативши податки - 5% за активи, розміщені в Україні, 9% - за те, що зберігається за кордоном.

Не вимагає декларування житло, якщо воно єдине і заощадження менш як 400 000 гривень.

Також не слід турбуватися тим, хто отримує "білу" зарплату, тобто вже заплатив податки.

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Другий закон дозволяє громадянам уникнути відповідальності за порушення податкового та валютного законодавства. Уникнути відповідальності зможуть громадяни, які вкажуть активи в декларації і сплатять збір.

читайте такожТаємна мета податкової амністіїНагадаємо, раніше в Україні за допомогою подачі "нульової декларації" передбачили для громадян так звану податкову амністію. Депутати Верховної Ради 15 червня схвалили відповідний законопроєкт №5153 у другому читанні.

Також раніше нардепи підтримали за основу у першому читанні законопроєкт №5155, який вносить необхідні для податкової амністії зміни до Податкового кодексу. "За" проголосували 243 нардепи.