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Зеленский одобрил закон о налоговой амнистии для украинцев

17 июля 2021, 09:06

Закон позволяет с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года легализовать свои доходы.

Владимир Зеленский
Зеленский одобрил закон о налоговой амнистии для украинцев / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский подписал законы №1539-9 и №1542-9, принятые парламентом 15 июня. Они вводят налоговую амнистию для украинцев. Первый закон позволяет добровольно задекларировать свои активы, а другой — освобождает от ответственности.

Как сообщили 16 июля в Офисе президента, "документ создает стимулы для вывода из тени доходов, скрытых от налогообложения, и будет способствовать привлечению в экономику Украины дополнительных ресурсов".

Так, закон позволяет с 1 сентября 2021 года до 1 сентября 2022 года легализовать свои доходы. Узаконить их можно, заплатив налоги — 5% за активы, размещенные в Украине, 9% — за то, что хранится за рубежом.

Не требует декларирования жилье, если оно единственное и сбережения меньше 400 000 гривен.

Также не следует беспокоиться тем, кто получает "белую" зарплату, то есть уже заплатил налоги.

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Второй закон позволяет гражданам избежать ответственности за нарушение налогового и валютного законодательства. Избежать ответственности смогут граждане, которые укажут активы в декларации и оплатят сбор.

Читайте такжеТайная цель налоговой амнистииНапомним, ранее в Украине с помощью подачи "нулевой декларации" предусмотрели для граждан так называемую налоговую амнистию. Депутаты Верховной Рады 15 июня одобрили соответствующий законопроект №5153 во втором чтении.

Также ранее нардепы поддержали за основу в первом чтении законопроект №5155, который вносит необходимые для налоговой амнистии изменения в Налоговый кодекс. "За" проголосовали 243 нардепа.

Владимир Зеленский новости Украины налоговая амнистия
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