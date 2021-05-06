Зеленський озвучив результати переговорів з Блінкеном

Зеленський озвучив результати переговорів з держсекретарем США / Сайт президента Украины

Стали відомі результати переговорів президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, які пройшли в Києві 6 травня.

За результатами переговорів обидва чиновники дали прес-конференцію.

Блінкен передав Зеленському теплий привіт від американського президента Джо Байдена. А сам Зеленський озвучив головні месенджи, які прозвучали під час зустрічі:

США відмінно обізнані про ситуацію в Україні;

Штати підтримують Україну в питаннях територіальної цілісності та деокупації захоплених територій;

В України і США спільна позиція в питанні будівництва Північного потоку 2;

Нинішній рік має стати фундаментальним роком у відносинах України та США.

Наприкінці Зеленський запросив президента США і його віце-президента взяти участь у Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності України.

Раніше стало відомо, що Блінкен пообіцяв Зеленському на зустрічі. Головний дипломат Штатів озвучив кілька обіцянок Києву.

Візит Блінкена в Україну