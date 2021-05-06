Зеленський озвучив результати переговорів з Блінкеном

Зеленський запросив президента США та його віце-президента брати участь у Кримській платформі та заходах до Дня Незалежності України.
Стали відомі результати переговорів президента України Володимира Зеленського з держсекретарем США Ентоні Блінкеном, які пройшли в Києві 6 травня.
За результатами переговорів обидва чиновники дали прес-конференцію.
Блінкен передав Зеленському теплий привіт від американського президента Джо Байдена. А сам Зеленський озвучив головні месенджи, які прозвучали під час зустрічі:
- США відмінно обізнані про ситуацію в Україні;
- Штати підтримують Україну в питаннях територіальної цілісності та деокупації захоплених територій;
- В України і США спільна позиція в питанні будівництва Північного потоку 2;
- Нинішній рік має стати фундаментальним роком у відносинах України та США.
Наприкінці Зеленський запросив президента США і його віце-президента взяти участь у Кримській платформі і заходах до Дня Незалежності України.
Раніше стало відомо, що Блінкен пообіцяв Зеленському на зустрічі. Головний дипломат Штатів озвучив кілька обіцянок Києву.
Візит Блінкена в Україну
- Як повідомлялося, Ентоні Блінкен з 4 по 6 травня знаходиться в європейському турне: він відвідав столиці Великої Британії та України - Лондон та Київ. Блінкен в якості держсекретаря США ще не був в нашій країні.
- У Держдепартаменті США повідомили, що Блінкен прибув до Києва, щоб підкреслити непохитну підтримку Вашингтона суверенітету й територіальної цілісності України на тлі агресивних дій РФ.
- Раніше держсекретар США зробив перші заяви. Ентоні Блінкен зазначив, що сьогодні в Україні він представляє президента Джо Байдена, і Штати хочуть підтвердити сильне партнерство між обома країнами.
Автор: Діана Бєловодська