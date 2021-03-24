Франція - Україна: результати матчу відбору на ЧС-2022

Результати матчу Франція-Україна / Reuters

Сьогодні, 24 березня, збірна України з футболу почала свій похід за путівку до фінальної частини чемпіонату світу 2022, де збірна нашої країни грала всього один раз в 2006 році під керівництвом Олега Блохіна. Тоді Україна дійшла до чвертьфіналу в Німеччині.

Сьогодні у відборі на мундіаль першим суперником збірної України стали діючі чемпіони світу - збірна Франції.

Варто відзначити, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко випустив на поле відразу п'ятьох захисників. При цьому в стартовому складі не було жодного номінального лівого півзахисника.

При порожніх трибунах стадіону Стад де Франс в Парижі господарі поля відкрили рахунок вже на 19-й хвилині.

Нападник Барселони Грізманн на 19-й хвилині не упустив момент, підібрав м'яч на фланзі, змістився в центр і технічно відправив м'яч у ворота збірної України.

Перший тайм матчу Франція - Україна завершився мінімальною перевагою Франції, але після перерви Україна зуміла відігратися.

На 57-й хвилині Караваєв біля чужого штрафного майданчика схопив м'яч у Мбаппе, віддав передачу на Сидорчука, який пробив по воротах.

М'яч зачепив Кімпембе, трохи змінив напрямок і залетів у ворота вже безсилого Льоріса.

Таким чином на виїзді наша команда зіграла внічию з чемпіонами світу.

Результат матчу Франція-Україна - 1:1

Стартові склади збірної Франції та України

Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Канте, Рабьо, Коман, Грізманн, Мбаппе, Жиру

Запасні: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сіссоко, Зума, Дінь, Марсьяль, Бен-Йеддер

Україна: Бущан, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Сидорчук, Караваєв, Малиновський, Шапаренко, Яремчук

Запасні: П'ятов, Трубін, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуніор Мораес, Коваленко.

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