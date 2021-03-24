Франція - Україна: результати матчу відбору на ЧС-2022

Франція забила Україні перший м'яч після офсайду.
Сьогодні, 24 березня, збірна України з футболу почала свій похід за путівку до фінальної частини чемпіонату світу 2022, де збірна нашої країни грала всього один раз в 2006 році під керівництвом Олега Блохіна. Тоді Україна дійшла до чвертьфіналу в Німеччині.
Сьогодні у відборі на мундіаль першим суперником збірної України стали діючі чемпіони світу - збірна Франції.
Варто відзначити, що головний тренер збірної України Андрій Шевченко випустив на поле відразу п'ятьох захисників. При цьому в стартовому складі не було жодного номінального лівого півзахисника.
При порожніх трибунах стадіону Стад де Франс в Парижі господарі поля відкрили рахунок вже на 19-й хвилині.
Нападник Барселони Грізманн на 19-й хвилині не упустив момент, підібрав м'яч на фланзі, змістився в центр і технічно відправив м'яч у ворота збірної України.
Перший тайм матчу Франція - Україна завершився мінімальною перевагою Франції, але після перерви Україна зуміла відігратися.
На 57-й хвилині Караваєв біля чужого штрафного майданчика схопив м'яч у Мбаппе, віддав передачу на Сидорчука, який пробив по воротах.
М'яч зачепив Кімпембе, трохи змінив напрямок і залетів у ворота вже безсилого Льоріса.
Таким чином на виїзді наша команда зіграла внічию з чемпіонами світу.
Результат матчу Франція-Україна - 1:1
Стартові склади збірної Франції та України
Франція: Льоріс, Павар, Варан, Кімпембе, Ернандес, Канте, Рабьо, Коман, Грізманн, Мбаппе, Жиру
Запасні: Манданда, Меньян, Лангле, Погба, Лемар, Дембеле, Дюбуа, Сіссоко, Зума, Дінь, Марсьяль, Бен-Йеддер
Україна: Бущан, Забарний, Кривцов, Матвієнко, Миколенко, Зінченко, Сидорчук, Караваєв, Малиновський, Шапаренко, Яремчук
Запасні: П'ятов, Трубін, Соболь, Сирота, Коноплянка, Марлос, Конопля, Михайличенко, Зубков, Макаренко, Жуніор Мораес, Коваленко.
Як раніше повідомляв Главред:
- Нагадаємо, матч групового етапу Ліги Націй Швейцарія - Україна був скасований через спалах коронавірусу в збірній Україні.
- Головний лікар кантону Люцерн після виявлення випадків зараження коронавірусом відправив всю делегацію України на карантин.
- Однак, за регламентом УЄФА, у команди Андрія Шевченка було достатньо футболістів і поєдинок можна було проводити.
- Пізніше УЄФА присудив Україні технічну поразку у матчі зі Швейцарією, так як в української команди не була передбачена повна заміна складу.