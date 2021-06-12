Футболіст збірної Данії знепритомнів під час матчу, його забрали на ношах

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість / © EPA-EFE / Friedemann Vogel

Півзахисник збірної Данії Крістіан Еріксен втратив свідомість під час матчу першого туру групового етапу чемпіонату Європи з футболу з командою Фінляндії.

У кінцівці першого тайму зустрічі Еріксен впав на газон і не зміг піднятися. Матч був перерваний. Крістіана Ерікссена після спроб реанімації забрали з поля на ношах. Про його стан поки що нічого не відомо.

Ерікссен впав після того, як партнер викинув м'яч йому з ауту, ніякого зіткнення з суперником не було. Поки лікарі намагалися повернути гравця до життя, партнери вишикувалися в коло, вони шоковані.

Пізніше стало відомо про те, що Еріксен залишав поле в свідомості. Камера зафіксувала його з відкритими очима, він притримував кисневу маску рукою.

Євро-2020 стартував у п'ятницю, 11 червня, матчем Італія–Туреччина в Римі. 12 червня збірна Росії зіграє з Бельгією в Петербурзі, 16 червня — проти команди Фінляндії також в Санкт-Петербурзі, 21 червня — з Данією в Копенгагені.

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Чемпіонат Європи з футболу планувалося провести в 2020 році, але через пандемію коронавірусу турнір перенесли на літо 2021-го. Він пройде з 11 червня по 11 липня в 12 європейських містах.

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