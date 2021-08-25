Паралімпіада-2020: Україна завоювала перше "золото"

Українська спортсменка Єлизавета Мерешко

Україна завоювала першу золоту медаль на Параолімпіаді в Токіо. Її виграла плавчиня Єлизавета Мерешко.

Головною суперницею в боротьбі за "золото" була американка Елізабет Маркс, яка в кваліфікації встановила рекорд Паралімпійських ігор.

У фіналі Маркс теж стартувала краще, але ближче до кінця дистанції її почала наздоганяти Мерешко - і нарешті змогла випередити.

Українка Єлизавета Мерешко фінішувала з олімпійським рекордом 33.11 сек.

"Бронза" дісталася 17-річній Ганні Гюнтер - українка фінішувала третьою з часом 33.40. Ще одна українка - Вікторія Савцова - закінчив фінал на п'ятому місці.

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На Паралімпіаді-2016 в Ріо-де-Жанейро Єлизавета Мерешко виграла чотири золоті медалі, одна з яких - саме на цій дистанції 50 метрів.

Результати запливу

Єлизавета Мерешко (Україна) – 33.11 (рекорд Паралімпійських ігор)

Елізабет Маркс – (США) - 33.15

Анна Гонтарь – (Україна) - 33.40

Юан Джанг – (Китай) - 33.54

Вікторія Савцова – (Україна) - 33.68​

Результати України на Паралімпіаді - 2020 у Токіо

Український плавець Антон Коль здобув "срібло" на дистанції 100 м на спині в класі S1. Коль поступився представнику Ізраїлю Іяду Шалабі.

Срібну медаль приніс Україні і фехтувальник на інвалідному візку Артем Манько. Він програв китайському спортсмену з рахунком 12:15.

Ще "срібло" принесли Максим Кріпак (50 м вільним стилем серед чоловіків) і Олена Федота (шабля).

Бронзову медаль принесла плавчиня Ганна Гонтар на дистанції 50 м вільним стилем.