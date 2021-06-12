В УЄФА вирішили перевіряти форму збірної України перед кожним матчем Євро-2020 / Андрай Павелко. Facebook

Оновлена форма збірної України на Євро 2020 буде з написом "Слава Україні", а розміщене на футболці гасло "Героям слава!" буде приховане картою, в центрі обрисів державних кордонів. Таке остаточне рішення з УЄФА називають компромісним, проте спортивна організація має намір перевіряти форму синьо-жовтих перед кожним матчем.

У Спілці європейських футбольних асоціацій зазначили, що під час моніторингу контролюватимуть дотримання рішення за формою, щоб слоган "Героям слава!" на футболці української національної команди був прикритий, повідомляє "Спорт-Експрес".

Стежити за цим буде делегат матчу УЄФА.

В організації зазначили, що "українську команду попросили прикрити доданий слоган "Героям слава!" на внутрішній стороні коміра футболки".

"Це буде перевірятися делегатом матчу УЄФА перед кожним матчем", - розповіли у спілці.

Перед цим очільник УАФ Андрій Павелко уточнив у своєму Facebook, що дизайн форми - велика емблема національних збірних з картою України, тризубом, написом "Слава Україні" і розміщеним за картою в центрі гаслом "Героям Слава!" - українські гравці матимуть виключно на Євро-2020.

Також він розповів, що початкова форма, яка вже була виготовлена в мільйонних тиражах, залишиться у продажу.

Нова форма збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні"

Українська асоціація футболу (УАФ) 6 червня презентувала нову форму національної збірної України з Кримом і гаслом "Слава Україні - героям Слава", в якій команда зіграє на Євро-2020. Ігри пройдуть з 11 червня до 11 липня в 11 країнах.

У Росії продемонстрували негативну реакцію на футбольну екіпіровку українців.

7 червня в УЄФА сказали про те, що організація не бачить жодних порушень вимог і правил у новій формі збірної України.

Згодом ЗМІ повідомили, що російський футбольний союз розглядає можливість відмови збірній Росії з футболу від участі в Євро-2020 на знак протесту проти форми національної збірної України.

Після скарги Росії до УЄФА 10 червня зробили заяву, згідно з якою Україна має прибрати з футболок гасло "Героям слава". В організації назвали його політичним.

В Офісі президента заявили, що гасло "Слава Україні - Героям слава" не може викликати будь-яких застережень і є доречним на футбольній формі збірної.

11 червня УЄФА та Українська асоціація футболу (УАФ) погодили форму, в якій збірна України зможе зіграти на чемпіонаті Європи.