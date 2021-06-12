В УЕФА решили проверять форму сборной Украины перед каждым матчем Евро-2020 / Андрай Павелко. Facebook

Обновленная форма сборной Украины на Евро 2020 будет с надписью "Слава Украине", а размещенный на футболке лозунг "Героям слава!" будет скрыт картой, в центре очертаний государственных границ. Такое окончательное решение с УЕФА называют компромиссным, при этом спортивная организация намерена проверять форму сине-желтых перед каждым матчем.

В союзе европейских футбольных ассоциаций отметили, что в ходе мониторинга будут контролировать соблюдения решения по форме, чтобы слоган "Героям слава!" на футболке украинской национальной команды был прикрыт, сообщает "Спорт-Экспресс".

Следить за этим будет делегат матча УЕФА.

В организации отметили, что "украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган "Героям слава!" на внутренней стороне воротника футболки".

"Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждым матчем", - рассказали в союзе.

Перед этим глава УАФ Андрей Павелко уточнил в своем Facebook, что дизайн формы - большая эмблема национальных сборных с картой Украины, трезубцем, надписью "Слава Украине" и размещенным за картой в центре лозунгом "Героям Слава!" - украинские игроки будут иметь исключительно на Евро-2020.

Также он рассказал, что начальная форма, которая уже была изготовлена в миллионных тиражах, останется в продаже.

Новая форма сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине"

Украинская ассоциация футбола (УАФ) 6 июня презентовала новую форму национальной сборной Украины с Крымом и лозунгом "Слава Украине - героям Слава", в которой команда сыграет на Евро-2020. Игры пройдут с 11 июня по 11 июля в 11 государствах.

В России продемонстрировали негативную реакцию на футбольную экипировку украинцев.

7 июня в УЕФА сказали о том, что организация не видит никаких нарушений требований и правил в новой форме сборной Украины.

Позже в СМИ сообщили, что Российский футбольный союз рассматривает возможность отказа сборной России по футболу от участия в Евро-2020 в знак протеста против формы национальной сборной Украины.

После жалобы России в УЕФА 10 июня сделали заявление, согласно которому Украина должна убрать с футболок лозунг "Героям слава". В организации назвали его политическим.

В Офисе президента заявили, что лозунг "Слава Украине – Героям слава" не может вызывать каких-либо оговорок и является уместным на футбольной форме сборной.

11 июня УЕФА и Украинская ассоциация футбола (УАФ) согласовали форму, в которой сборная Украины сможет сыграть на чемпионате Европы.