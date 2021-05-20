На Євробаченні 2021 іноземці висловилися про Україну і групу Go-A

Група Go-A / facebook.com/eurovision.evrobachennya

Напередодні другого півфіналу Євробачення 2021 журналісти з UA:Перший показали, як Go-A та інші члени української делегації брали інтерв'ю у іноземців на Євробаченні.

Серед гостей бірюзової доріжки були, зірки, учасники і фанати - так що думки найрізноманітніші.

Седі також є один із організаторів Євробачення, які в 2017 році приїжджали в Україну.

Багато хто тепло висловився про Україну, багато хто не раз бував у нашій країні. Всім сподобалася пісня Шум, і вони висловлювали захоплення, як Катерина її співає, адже вона складна, що українською мовою, що в перекладі на інші.

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Молдова: "Я все знаю про Україну. Довго жила на Червоноармійській, біля Палацу Україна. Нашу Sugar ми створили в Києві в січні. Був локдаун, але ми знайшли там сало, горілку. Все було чудово".

Ірландія: "Привіт! Ми отримали дуже багато хороших повідомлень з України! Спасибі!"

Азербайджан: "Чудова пісня. Симбіоз сучасної музики і фольклору. Чудове виконання, мені дуже подобається. Бажаю Україні удачі!"

Північна Македонія: "У вас неймовірна музика! Мені подобається "Соловей", подобається Шум. Те, що вони роблять, – неймовірно, креативно. Це має бути неоціненним".

Італія: "Київ - ваша столиця. У вас багато хороших футболістів".

Грузія: "Грузія підтримує Україну. Ми вас любимо!"

Бельгія: "Ми виступали в Україні 2 роки тому на фестивалі. Це було неймовірно. У вас класна їжа. Ми були в хорошому ресторані в Києві, їжа там була неймовірна".

Норвегія: "Це Україна! Я знаю, що у вас одна з найкрутіших пісень. Я давав багато інтерв'ю, в яких говорив, що якби співав іншу пісню, то це була б або пісня Кіпру, або справжній виклик – пісня України. Цю пісню важко співати на сцені. А ваша постановка божевільна! Не можу повірити, що ви надіслали це на Євробачення. Це круто!"

Хорватія: "Go-a Класні. Одні з моїх улюблених. Вони мають однакову силу. Думаю, що дуже важливо, коли така музика звучить на Євробаченні. Дуже подобається пісня. Не можу дочекатися, коли побачу виступ на екрані. Велика підтримка з Хорватії!"

Литва: "Ми багато знаємо про Україну. Це велика країна. З красивими людьми. Слава Україні!"

Повне відео інтерв'ю без перекладу доступно на сторінці Суспільного Instagram.

Увечері 20 травня пройде другий півфінал Євробачення 2021, після цього стане відомо, хто коли виступає у фіналі.

Вже пройшло перше жеребкування, і Україна отримала своє місце і час виступу у фіналі.