Ольга Бузова потрапила в реанімацію і перенесла термінову операцію

Російська співачка і телеведуча Ольга Бузова пропала з соцмереж.
Ольга Бузова майже на добу пропала з соцмереж, і російські журналісти з'ясували, що колишня зірка Дому-2 і популярна російська співачка потрапила в лікарню.
Як повідомляє Стархіт, Ольга Бузова перенесла складну операцію.
"Екс-ведучу Дома-2 доставили в одну зі столичних клінік, де провели хірургічне втручання під загальним наркозом", - йдеться в повідомленні.
Даних про стан 35-річної знаменитості немає, відомо лише, що в дані хвилини Ольга знаходиться на операційному столі.
Зараз співачка поступово приходить до тями після хірургічного втручання. Вона знаходиться під пильною увагою фахівців у відділенні реанімації.
В останній раз вона зв'язувалася з шанувальниками вчора, показуючи кадри з чергових зйомок. Артистка також поділилася знімком, на якому вона позує з розкішним букетом бузку. Екс-ведуча виглядала життєрадісною і готовою до нових проектів.
"Чи любите Ви квіти, як люблю їх я? Якщо так, то які ваші улюблені?", - підписала пост співачка.
За інформацією російських ЗМІ, представники Бузової не відповідають на запити від журналістів.
Раніше ведуча Орла і решки потрапила в лікарню і показала фото з ліжка в палаті.