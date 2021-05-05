Ольга Бузова потрапила в реанімацію і перенесла термінову операцію

Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Ольга Бузова майже на добу пропала з соцмереж, і російські журналісти з'ясували, що колишня зірка Дому-2 і популярна російська співачка потрапила в лікарню.

Як повідомляє Стархіт, Ольга Бузова перенесла складну операцію.

"Екс-ведучу Дома-2 доставили в одну зі столичних клінік, де провели хірургічне втручання під загальним наркозом", - йдеться в повідомленні.

Даних про стан 35-річної знаменитості немає, відомо лише, що в дані хвилини Ольга знаходиться на операційному столі.

Зараз співачка поступово приходить до тями після хірургічного втручання. Вона знаходиться під пильною увагою фахівців у відділенні реанімації.

В останній раз вона зв'язувалася з шанувальниками вчора, показуючи кадри з чергових зйомок. Артистка також поділилася знімком, на якому вона позує з розкішним букетом бузку. Екс-ведуча виглядала життєрадісною і готовою до нових проектів.

"Чи любите Ви квіти, як люблю їх я? Якщо так, то які ваші улюблені?", - підписала пост співачка.

За інформацією російських ЗМІ, представники Бузової не відповідають на запити від журналістів.

Раніше ведуча Орла і решки потрапила в лікарню і показала фото з ліжка в палаті.