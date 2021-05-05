Ольга Бузова попала в реанимацию и перенесла срочную операцию

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пропала из соцсетей.
Ольга Бузова почти на сутки пропала из соцсетей, и российские журналисты выяснили, что бывшая звезда Дома-2 и популярная российская певица попала в больницу.
Как сообщает Стархит, Ольга Бузова перенесла сложную операцию.
"Экс-ведущую Дома-2 доставили в одну из столичных клиник, где провели хирургическое вмешательство под общим наркозом", - говорится в сообщении.
Данных о состоянии 35-летней знаменитости нет, известно лишь, что в данные минуты Ольга находится на операционном столе.
Сейчас певица постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.
В последний раз она связывалась с поклонниками вчера, показывая кадры с очередных съемок. Артистка также поделилась снимком, на котором она позирует с роскошным букетом сирени. Экс-ведущая выглядела жизнерадостной и готовой к новым проектам.
"Любите ли вы цветы, как люблю их я? Если да, то какие ваши любимые?", — подписала пост певица.
По информации российских СМИ, представители Бузовой не отвечают на запросы от журналистов.
Ранее ведущая Орла и решки попала в больницу и показала фото из койки в палате.