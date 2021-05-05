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Ольга Бузова попала в реанимацию и перенесла срочную операцию

5 мая 2021, 17:59

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова пропала из соцсетей.

Ольга Бузова
Ольга Бузова / instagram.com/buzova86

Ольга Бузова почти на сутки пропала из соцсетей, и российские журналисты выяснили, что бывшая звезда Дома-2 и популярная российская певица попала в больницу.

Как сообщает Стархит, Ольга Бузова перенесла сложную операцию.

"Экс-ведущую Дома-2 доставили в одну из столичных клиник, где провели хирургическое вмешательство под общим наркозом", - говорится в сообщении.

Данных о состоянии 35-летней знаменитости нет, известно лишь, что в данные минуты Ольга находится на операционном столе.

Сейчас певица постепенно приходит в себя после хирургического вмешательства. Она находится под пристальным вниманием специалистов в отделении реанимации.

В последний раз она связывалась с поклонниками вчера, показывая кадры с очередных съемок. Артистка также поделилась снимком, на котором она позирует с роскошным букетом сирени. Экс-ведущая выглядела жизнерадостной и готовой к новым проектам.

"Любите ли вы цветы, как люблю их я? Если да, то какие ваши любимые?", — подписала пост певица.

По информации российских СМИ, представители Бузовой не отвечают на запросы от журналистов.

Ранее ведущая Орла и решки попала в больницу и показала фото из койки в палате.

Ольга Бузова новости шоу бизнеса
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