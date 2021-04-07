Постраждалий від Меган Маркл журналіст накинувся на дружину принца Гаррі

Меган Маркл, принц Гаррі / Reuters

Колишній журналіст ITV Пірс Морган звільнився з видання і відправився на канал Fox News, де розповів все, що думає про інтерв'ю Меган Маркл Опрі Вінфрі про королівську сім'ю. При цьому він зазначив, що не вірить принцу Гаррі і його дружині.

Як повідомляє видання Daily Mail, Морган нарахував 17 фактів з інтерв'ю, які неможливо перевірити, які викликають сумніви через неточності, або суперечать якійсь офіційній версії (їх він назвав брехливими).

"Те, що я почув, було надзвичайним наклепом на королівську сім'ю, королеву, монархію і, відверто кажучи, на Британію, мою країну", - сказав він в ефірі Fox News.

Він звинуватив Меган в тому, що вона очолила кампанію, яка заклеймила його як расиста за те, що він висловив скептицизм, і зажадав, щоб люди і компанії перестали дозволяти новим культурним явищам порушувати свободу слова.

Нагадаємо, Пірс Морган висловив сумніви з приводу того, що в королівській родині є расисти, які ображали Меган Маркл.

Раніше стало відомо, що в інтерв'ю Опрі Меган Маркл говорила про дочку Єлизавети II принцесу Анну.

Пірс Морган не самотній у протистоянні Меган Маркл. Дядько Кейт Міддлтон публічно звинуватив Меган Маркл у брехні і пообіцяв боротися з нею до смерті.

Меган Маркл у скандальному інтерв'ю Опрі Вінфре розповіла, як члени королівської сім'ї Великобританії її ображали, і що однією з причин розриву став расизм на її адресу та адресу її дитини.

Крім того, Меган Маркл згадала, що всупереч чуткам, це не вона доводила до сліз Кейт Міддлтон, а навпаки. Однак, конфлікт вже вичерпаний, і їй були принесені вибачення.