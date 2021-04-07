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Пострадавший от Меган Маркл журналист накинулся на жену принца Гарри

7 апреля 2021, 12:38

Уволенный за расизм британский журналист решил отомстить Меган Маркл.

Меган Маркл, принц Гарри
Меган Маркл, принц Гарри / Reuters

Бывший журналист ITV Пирс Морган уволился с издания и отправился на канал Fox News, где рассказал все, что думает об интервью Меган Маркл Опре Уинфре о королевской семье. При этом он отметил, что не верит принцу Гарри и его жене.

Как сообщает издание Daily Mail, Морган насчитал 17 фактов из интервью, которые невозможно проверить, которые вызывают сомнения из-за неточности, или противоречат какой-то официальной версии (их он назвал лживыми).

"То, что я услышал, было чрезвычайной клеветой на королевскую семью, королеву, монархию и, откровенно говоря, на Британию, мою страну", - сказал он в эфире Fox News.

Он обвинил Меган в том, что она возглавила кампанию, которая заклеймила его как расиста за то, что он высказал скептицизм, и потребовал, чтобы люди и компании перестали позволять новым культурным явлениям нарушать свободу слова.

Напомним, Пирс Морган высказал сомнения по поводу того, что в королевской семье есть расисты, которые оскорбляли Меган Маркл.

Ранее стало известно, что в интервью Опре Меган Маркл говорила о дочери Елизаветы II принцессе Анне.

Пирс Морган не одинок в противостоянии Меган Маркл, дядя Кейт Миддлтон публично обвинил Меган Маркл во лжи и пообещал бороться с ней до смерти.

Меган Маркл в скандальном интервью Опре Уинфре рассказала, как члены королевской семьи Великобритании ее обижали, и что одной из причин разрыва стал расизм в ее адрес и адрес ее ребенка.

Кроме того, Меган Маркл упомянула, что вопреки слухам, это не она доводила до слез Кейт Миддлтон, а наоборот. Однако, конфликт уже исчерпан, и ей были принесены извинения.

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