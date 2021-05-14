Потап назвав дату виходу першого треку з альбому ПТП без реклами

Потап / instagram.com/realpotap/

Ведучий Ліги Сміху, екс-тренер Голосу, виконавець, продюсер і автор пісень Потап відсвяткував сорокаріччя, і до свого ювілею приготував новий сольний альбом. У ньому співак показав себе таким, яким його ще ніхто не бачив.

Але Потап вирішив тримати в секреті прем'єру нового альбому до сьогоднішнього дня. В Instagram Олексій Потапенко розповів, що його абсолютно несхожий ні на що альбом починає виходити вже в травні. Першу пісню фанати почують дуже скоро.

"Неможливо всім радити одне і те ж, всі різні... наші індивідуальні відмінності іноді сильніші статистичних загальних, це взагалі час персонального менеджменту, навіть компанії перебудовуються на доставку щастя окремо взятому індивідууму. Тим більше в часи глобалізації, коли безособовість визначає тебе належить до найбільших груп. Але є штуки відповідні для всіх це - Панди, Бішони, Потапи і "Доброго ранку!" ПТП без реклами", - написав він, і зізнався, що перший синглі з альбому вийде 21 травня.

Потап / instagram.com/realpotap/

"Чекаємо з нетерпінням", "Ура буде новий сингл!!!", "Цікаво послухати Потапа, якого ми не чули", "Які сюрпризи під'їжджають", - відреагували фани Потапа.

Раніше Потап записав відео, в якому розповів, наскільки серйозним і новим буде його альбом ПТП без реклами, який він присвятив ювілею.

Нагадаємо, Потап останні роки займався творчістю Время и Стекло, Мішель Андраде, Наді Дорофєєвої та інших.

У 2020 році Потап разом з Настею Каменських стали тренерами шоу Голос країни 10. Для нього це був вже не перший тренерський рік, а ось Настя Каменських дебютувала в шоу.

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