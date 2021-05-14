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Потап назвал дату выхода первого трека из альбома ПТП без рекламы

14 мая 2021, 15:17

Украинский исполнитель Потап по просьбе многих фанатов раскрыл, когда же выйдут его песни, написанные в новом стиле.

Потап
Потап / instagram.com/realpotap/

Ведущий Лиги Смеха, экс-тренер Голоса Исполнитель. продюсер и автор песен Потап отметил сорокалетие, и к своему юбилею приготовил новый сольный альбом. В нем певец показал себя таким, каким его еще никто не видел.

Но Потап решил держать в секрете премьеру нового альбома до сегодняшнего дня. В Instagram Алексей Потапенко рассказал, что его абсолютно непохожий ни на что альбом начинает выходить уже в мае. Первую песню фанаты услышат очень скоро.

"Невозможно всем советовать одно и то же, все разные... наши индивидуальные отличия иногда сильнее статистических общих, это вообще время персонального менеджмента, даже компании перестраиваются на доставку счастья отдельно взятому индивидууму. Тем более во времена глобализации, когда безличие определяет тебя принадлежащим к самым большим группам. Но есть штуки подходящие для всех это - Панды, Бишоны, Потапы и "Доброе Утро!" ПТП без рекламы", - написал он, и признался, что первый сингли из альбома выйдет 21 мая.

Потап
Потап / instagram.com/realpotap/

"Ждем с нетерпением", "Ура будет новый сингл!!!", "Интересно послушать Потапа, которого мы не слышали", "Какие сюрпризы подъезжают", - отреагировали фаны Потапа.

Ранее Потап записал видео, в котором рассказал, насколько серьезным и новым будет его альбом ПТП без рекламы, который он посвятил своему 40-му юбилею.

Напомним, Потап последние годы занимался творчеством Время и Стекло, Мишель Андраде, Нади Дорофеевой и других.

В 2020 году Потап вместе с Настей Каменских стали тренерами шоу Голос країни 10. Для него это был уже не первый тренерский год, а вот Настя Каменских дебютировала в шоу.

Посмотреть онлайн все выпуски проекта Голос країни можно на сайте 1plus1 video.

Потап новости шоу бизнеса
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