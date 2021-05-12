Потап объявил о смене репертуара и выпускает новый сольный альбом

Потап к 40-летию выпускает новый сольный альбом / instagram.com/realpotap

Украинский музыкальный продюсер, автор песен и исполнитель Алексей Потапенко выпустил серьезное видео, в котором рассказал о планах на ближайшее время.

Потап записал альбом "ПТП без рекламы", который, по его словам, будет совершенно особым.

"В этом году у меня большой юбилей - 40 лет. Кто-то празднует, кто-то нет, но для меня это новый рубеж, новое испытание. Я написал тысячи песен, и вы знаете меня как веселого артиста. Но во всех этих песнях, вы никогда не видели меня таким, каким я есть на самом деле. В этот раз я сделал всем подарок, вы меня увидите, каким я есть - без масок", - говорит Потап в ролике-анонсе.

Музыкант рассказал, что записал новый альбом в непривычном стиле, так как все его знают очень веселым балагуром, а тут он будет любящим, искренним и серьезным.

Пока что он не раскрывает дату выпуска нового альбома или отдельных песен из него. Но, как рассказывала Настя Каменских в своем реалити, даже в Мексике Потап занимался работой - не исключено, что она была связана с альбомом.

Поклонники в комментариях с восторгом отреагировали на слова Потапа:

"Я ещё в жизни никакой трек так не хотела услышать как этот альбом", "Коли чекати, щоб дегустувати?)", "Песня на заднем плане уже захватывает дух", - пишут в комментариях.

Как ранее сообщал Главред, в 2020 году вышел альбом Mozgi kyivstile, в котором были такие популярные песни, вроде Chika Bamboni.

Также Потап последние годы занимался творчеством Время и Стекло, Мишель Андраде, Нади Дорофеевой и других.

В 2020 году Потап вместе с Настей Каменских стали тренерами шоу Голос країни 10. Для него это был уже не первый тренерский год, а вот Настя Каменских дебютировала в шоу.

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